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В России рассказали о деградации ПВО Украины

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Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС.

ТАСС: Система ПВО Украины деградирует из-за российских ударов

Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины деградирует из-за российских ударов по зенитным комплексам и недостатка ракет. Об этом рассказывает ТАСС.

В публикации напомнили, что Вооруженные силы России с 8 по 14 марта нанесли 15 групповых ударов по целям на территории Украины. Дроны и ракеты поразили все назначенные цели, несмотря на большое количество иностранных комплексов ПВО.

Отмечается, что низкая эффективность украинской ПВО объясняется регулярным уничтожением зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Кроме того, не все ЗРК Киева способны перехватывать квазибаллистические ракеты «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы».

«Все вместе это привело к невозможности Украины, зависящей от Запада в военном и финансовом плане, противодействовать ударам Вооруженных сил России. Вероятно, эти проблемы будут усиливаться по мере деградации украинской системы ПВО, планомерно уничтожаемой российским высокоточным оружием», — говорится в материале.

Ранее в марте итальянская газета Corriere della Sera писала, что две батареи комплексов ПВО SAMP/T, которые были поставлены Украине Италией и Францией, в ближайшее время станут непригодными для использования из-за исчерпания запаса ракет.

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