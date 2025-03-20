Краснов рассказал о поставках особо востребованного вооружения для армии

Генпрокурор Краснов: план по поставке особо востребованного вооружения выполнен

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Планы по поставке особо востребованного вооружения и техники в армию РФ в 2024 году выполнены в установленные сроки, в том числе благодаря надзорному сопровождению, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Другая важная задача – достижение технологического суверенитета. Это крайне необходимо при производстве беспилотных авиационных систем, в станкостроении и других обеспечивающих оборонную промышленность отраслях. Здесь наши основные инструменты – непрерывное надзорное сопровождение и налаженное по всей стране взаимодействие между участниками кооперации. Их применение позволяло отслеживать в режиме реального времени и незамедлительно реагировать на риски срывов выпуска военной продукции. В результате планы по поставке особо востребованных образцов вооружения и техники выполнены в установленные сроки", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Краснов поручил прокурорам сосредоточить усилия на законности формирования цен на такие изделия, недопущении использования контрафактных комплектующих и их закупки у сомнительных посредников.

"Оценивайте расходование субсидий на техперевооружение оборонной сферы, защищенность стратегических предприятий от внешних угроз, а также использование потенциала наукоградов для обеспечения технологического лидерства", - добавил он.