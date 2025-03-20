KAI продлит сроки эксплуатации УТС KT-1B ВВС Индонезии

ЦАМТО, 19 марта. Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) 14 марта объявила о подписании с правительством Индонезии контракта на выполнение работ по продлению срока эксплуатации парка УТС основной подготовки KT-1B ВВС Индонезии.

Стоимость соглашения составляет 64 млн. долл. (около 93 млрд. вон). Проект продления срока службы УТС будет включать разборку, комплексную инспекцию и анализ, выполнение ремонта и усиление фюзеляжа и крыльев для увеличения расчетного срока службы на 150%. Инициатива обеспечит готовность флота KT-1B к применению по назначению и позволит продолжить обучение индонезийских пилотов без необходимости закупки новых самолетов.

KT-1B является экспортной версией УТС KT-1 компании KAI, которая эксплуатируется ВВС Индонезии с 2003 года. В общей сложности ВВС Индонезии было поставлено не менее 20 самолетов.

Работы будут выполняться совместно с партнерами в Индонезии, включая государственную PTDI, для чего KAI направит в страну своих специалистов. Ожидается, что это сотрудничество сделает Индонезию ключевой базой для поддержки южнокорейских самолетов в регионе Юго-Восточной Азии.

Как сообщал ЦАМТО, Индонезия стала первым экспортным заказчиком KT-1B, заключив в декабре 2000 года контракт стоимостью 60 млн. долл. на поставку 7 УТС. KAI поставила ВВС Индонезии самолеты и сопутствующее оборудование в апреле 2003 года. Позднее были размещены дополнительные заказы. Всего в период с 2001 по 2006 гг. KAI продала ВВС Индонезии 17 KT-1B. ВВС Индонезии применяют KT-1B для основной подготовки пилотов, а также для акробатических полетов.

В 2018 году Министерство обороны Индонезии заключило с KAI контракт, предусматривающий поставку трех дополнительных УТС KT-1B, а также установку систем вооружения на ранее поставленных УБС T-50i ВВС Индонезии. Самолеты были поставлены в 2021-2022 гг.

Известно о нескольких случаях крушения KT-1B ВВС Индонезии.