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ТАСС

ГД разрешает исполнять в течение года решения о призыве на срочную службу

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© Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС.
Источник изображения: © Егор Алеев/ ТАСС

Законопроект также вводит возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов по главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Нововведением в законе "О воинской обязанности и военной службе" уточняется, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период призыва, должно быть исполнено в следующие периоды призыва в течение одного года.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2025 года. При этом нормы об исполнении решения о призыве на военную службу в течение года могут коснуться осеннего призыва 2024 года. Как указывается в документе, эти нормы "применяются также к решениям о призыве на военную службу, принятым призывными комиссиями (призывными комиссиями субъектов РФ) в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года".

Законопроект также вводит возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах. Как уточняют депутаты в пояснительной записке, основными критериями создания такой комиссии будут "транспортная доступность, оснащение помещений призывных пунктов необходимым оборудованием и их пропускная способность". По их мнению, такой подход позволит сократить количество должностных лиц, привлекаемых для проведения призыва граждан на военную службу, в том числе врачей-специалистов, а также повысить качество призыва.

  

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