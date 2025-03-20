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ТАСС

Кремль расценил атаки ВСУ на энергообъекты Кубани как саботаж договоренностей

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Александр Щербак/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что такие "действия идут вразрез с этими общими усилиями"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергообъекты на Кубани рассматриваются Кремлем как саботаж договоренностей. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал, отвечая на вопрос ТАСС.

"Безусловно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматриваются ли атаки против энергоинфраструктуры РФ как саботаж и попытки сорвать достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренности.

"Информация уже была широкодоступна о команде президента России, о команде верховного главнокомандующего России [о прекращении нанесения ударов по объектам энергетики Украины на 30-дневный срок] на момент начала этих атак. И киевский режим ничего не сделал для их отмены, поэтому, конечно, подобные действия идут вразрез с этими общими усилиями", - подчеркнул представитель Кремля . 

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