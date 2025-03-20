РФПИ: опыт России в освоении космоса может приблизить исследование Марса

Глава фонда отметил, что РФ расширяет программу перекрестных полетов с NASA, и выразил уверенность, что сотрудничество может пойти еще дальше

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Опыт России в космических миссиях и передовые технологии в сочетании с глобальными усилиями могут приблизить исследование Марса. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

"Опыт России в долгосрочном безопасном пребывании человека в космических миссиях и передовые технологии в сочетании с глобальными усилиями могут приблизить исследование Марса", - отметил он, комментируя возвращение на Землю корабля Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Горбуновым после длительного пребывания на орбите.

По мнению Дмитриева, если бы не политическое упрямство администрации бывшего президента США Джо Байдена, сотрудничество с Россией могло бы помочь вернуть экипаж домой гораздо раньше.

"Может быть, в следующий раз будет меньше политики и больше сотрудничества в космической сфере? Россия расширяет программу перекрестных полетов с NASA, и я убежден, что наше сотрудничество может пойти еще дальше. Обсуждали это с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым - он согласен", - резюмировал глава РФПИ.