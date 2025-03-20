Зеленский фактически признал, что Киев не соблюдает "энергетическое перемирие"

По его словам, Украина будет соблюдать режим прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры, если соответствующая договоренность будет достигнута на предстоящей технической встрече с США в Саудовской Аравии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Украина будет соблюдать режим прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры, если соответствующая договоренность будет достигнута на предстоящей технической встрече с США в Саудовской Аравии. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Если у нас будет такая договоренность, будет список объектов, если русские не будут бить по нашим объектам, мы точно не будем бить по их объектам", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Александером Стуббом, отвечая на вопрос о том, будет ли Украина соблюдать режим прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.

При этом в перечень объектов, на которые следует распространить такой режим, Зеленский включил "энергообъекты, инфраструктурные объекты". Он также добавил, что Киеву нужна система мониторинга за соблюдением этого режима.

По словам Зеленского, "частичное прекращение" ударов по инфраструктуре и энергетике, а также безопасность судоходства будут обсуждаться на встрече с представителями США в Саудовской Аравии на уровне технических специалистов. Он добавил, что пока не может назвать точную дату этой встречи.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением главы Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры.

Как сообщили в Минобороны РФ, Киев после этого атаковал тремя БПЛА энергетический объект на Кубани. В то же время, по информации военного ведомства, российские войска после получения приказа о прекращении ударов по энергетическим объектам сбили семь своих беспилотников, нацеленных на объекты украинской энергетической инфраструктуры, связанные с ВПК.