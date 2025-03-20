Будет только хуже? Почему украинская ПВО пропускает российские удары

Вооруженные силы России нанесли 15 групповых ударов по целям на территории Украины с 8 по 14 марта 2025 года. Высокоточное оружие большой дальности, а также ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) поразили все назначенные цели. ТАСС разбирался, почему противовоздушная оборона Украины не в состоянии противостоять таким ударам, почему западные ракеты не перехватывают российские и почему Киев отказывается от американского вооружения

Статистику ударов привело Министерство обороны России, уточнив, что его целями стали объекты украинской газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военных предприятий. Российские Вооруженные силы все чаще используют массированные удары как крылатыми ракетами, так и беспилотниками-камикадзе, причем их интенсивность выросла. Так, российское военное ведомство отчиталось о семи налетах БПЛА за первую неделю марта текущего года и о девяти ударах авиационными ракетами и беспилотниками за последнюю неделю февраля. Помимо объектов энергетики, атаки по которым приостановлены, под удар попали военные аэродромы, склады горючего, цеха сборки беспилотников, которыми Украина ежедневно пытается атаковать территорию России.

Хотя Киев считается городом с наиболее развитой системой противовоздушной и противоракетной обороны, в марте 2025 года, по данным из открытых источников, уничтожались объекты в том числе на территории украинской столицы и в ее окрестностях.

Какие системы ПВО Запад поставил Киеву

До начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагали зенитными ракетными комплексами (ЗРК), доставшимися им в наследство от Советского Союза. Их пусковые установки и радиолокационные станции (РЛС) планомерно истреблялись российскими ударами, а запасы зенитных управляемых ракет к ним сокращались.

В 2022 году западные партнеры Украины начали поставки Киеву зарубежных ЗРК — IRIS-T SLM и NASAMS средней дальности, стреляющими авиационными ракетами. В конце 2022 года Минобороны США подтвердило, что в очередной пакет помощи ВСУ включен ЗРК Patriot большой дальности.

Из-за недостатка боеприпасов к советским ЗРК Украина пыталась приспособить их для стрельбы западными ракетами. Об этом сообщила газета The New York Times, а позднее подтвердили в ВСУ. К примеру, гусеничную пусковую установку ЗРК "Бук" обучили запускать боеприпасы морской системы ПВО малой дальности RIM-7 Sea Sparrow, а советский радиолокатор скрестили с установкой, стреляющей авиационными ракетами класса "воздух — воздух" AIM-9M Sidewinder (к примеру, такие применяются на истребителях F-16). Также, согласно газетной публикации, инженеры пытались совместить работу старых радаров, имеющихся в арсенале Украины, с ЗРК Patriot.

Помимо этого, газета The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщила, что полученные в небольшом количестве Киевом самолеты F-16 используются для противовоздушной обороны. Вскоре Украина потеряла один из американских истребителей — возможно, он по ошибке пал жертвой украинской же ЗРК Patriot.

Истребитель F-16 Источник изображения: © AP Photo/ Efrem Lukatsky

Украинская ПВО постепенно уничтожается

Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении пусковых установок и радаров западных зенитных ракетных комплексов, прикладывая эффектные кадры объективного контроля. Под удары высокоточного российского оружия попадают все зарубежные "зенитки", поставленные Украине, включая мобильные установки малой дальности APKWS II.

Всплеск случаев поражения ЗРК IRIS-T и Patriot — не только радаров с пусковыми, но и перехватов противоракет — пришелся на июль и август 2024 года. Эксперты полагают, что это было связано с улучшением работы разведывательно-ударного комплекса российских Вооруженных сил, увеличением поставок Западом зенитных систем, а также их выдвижением ближе к передовой в попытках нарушить работу фронтовой авиации Воздушно-космических сил России.

По информации российского военного ведомства, только на курском направлении Вооруженные силы Украины потеряли 26 пусковых установок различных ЗРК и 10 радиолокационных станций систем ПВО.

Euro-Patriot — замена Patriot?

В начале 2023 года Франция и Италия заявили о намерении совместно поставить Киеву зенитный ракетный комплекс SAMP/T (французское название традиционно использует название ядовитой змеи — Mamba). Летом 2023 года ее развертывание на Украине подтвердил президент Франции Эмманюэль Макрон.

ЗРК SAMP/T Источник изображения: © MBDA via ABACAPRESS.COM via Reuters

Европейский комплекс средней дальности по возможностям примерно соответствует американской ЗРК Patriot, поэтому его называют Euro-Patriot. Производителем системы является консорциум EUROSAM, в который входят французская компания Thales и транснациональная корпорация MBDA.

Батарея SAMP/T состоит из командного пункта, многофункционального радара Arabel и пусковых установок (до шести) с восемью ракетами Aster 30 на каждой. Стартуя вертикально, Aster 30 летит на автопилоте, корректируя курс с помощью радиокоманд. На конечном участке траектории ракета включает активную радиолокационную голову самонаведения (собственный миниатюрный радар), самостоятельно "видит" цель и поражает ее.

Специалисты указывают на малую дальность обнаружения целей Arabel — до 60 км. Ракета Aster 30 Block 1NT умеет поражать цели на дистанции 120 км, но только при условии получения комплексом внешнего целеуказания через стандарт обмена данными Link 16, принятый в США и странах НАТО, от более мощного наземного или воздушного радара.

Сбивают ли западные комплексы российские ракеты?

Эксперты Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны в статье для журнала "Национальная оборона" отмечали, что из европейских систем, "подаренных" Украине, только SAMP/T обладает возможностью перехвата оперативно-тактических баллистических ракет.

Однако газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что у новейшей европейской ЗРК, которая только проходит проверку в боевых условиях, обнаружились проблемы. Из-за ошибки в программном обеспечении система не способна перехватывать "баллистику".

Испытания подтвердили, что ракета Aster 30 Block 1 может перехватить баллистические ракеты класса Scud В (одноступенчатые жидкостные ракеты Р-17 устаревшего советского оперативно-тактического комплекса 9К72 "Эльбрус"). Но современные российские квазибаллистические ракеты комплекса "Искандер-М" — значительно более сложная цель для перехвата. Они летят на гиперзвуковой скорости, маневрируя по случайной траектории, а сама ракета малозаметна для радаров. Комплекс и создавался для преодоления западных систем противоракетной обороны. В ходе специальной военной операции "Искандер" поразил уже свыше 1,4 тыс. целей. Военный эксперт Михаил Ходаренок в беседе с ТАСС поделился мнением, что боевая часть российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" бронирована, а при нанесении ударов Вооруженные силы России используют средства радиоэлектронной борьбы, мешая перехвату.

Специалисты отмечают, что возможности ЗРК Patriot по перехвату баллистических целей ограниченны. В мае 2023 года "Кинжал" поразил сразу пять пусковых установок и радар американского зенитного комплекса, развернутых в Киеве. Боевые блоки новейшей российской ракетной системы "Орешник" не может перехватить ни одна западная система.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Немаловажной является и экономическая составляющая попыток перехвата. Американский журнал Military Watch Magazine, цитируя западные источники, сообщил, что в ходе одного из эпизодов противодействия удару "Кинжала" система Patriot безрезультатно выпустила 32 ракеты-перехватчика. Одна такая ракета стоит $2–3 млн, а батарея — от $800 млн до $1 млрд. То есть единственный залп, не достигший цели, мог обойтись западным спонсорам Украины почти в $100 млн. Европейский ЗРК SAMP/T обходится дешевле: цена одной ракеты Aster 30 составляет порядка $2 млн, батареи ЗРК — $500 млн.

На что надеяться Украине?

В связи с изменением политического курса Соединенных Штатов и приостановкой поставок Украине продукции американской оборонки Киев начал изыскивать способы замены систем ПВО на неамериканские. Осуществить это может быть непросто. По мнению журнала Forbes, среди "демократических стран мира" США обладают практически монополией на ракеты класса "земля — воздух", соответствующие пусковые установки и радиолокационные станции. Журналисты выразили мнение, что Киев получает ракеты к ЗРК Patriot малыми партиями, быстро их расходует, а значимые запасы таких боеприпасов у страны отсутствуют. Хотя Соединенные Штаты возобновили военную помощь Украине после короткой паузы, о поставках новых партий зенитных ракет пока не сообщалось.

Европейские союзники выразили готовность поддерживать украинские Вооруженные силы и впредь. Так, Германия обещает прислать Украине в 2025 году 6 новых систем IRIS-T и 50 ракет к ним (чего явно недостаточно в условиях постоянных групповых ударов Вооруженных сил России). Меморандум о взаимопонимании, подписанный с компанией Diehl Defence (производителем IRIS-T), предусматривает увеличение поставок ракет к этой системе в три раза. Однако система IRIS-T не умеет перехватывать "Искандеры" и "Кинжалы", сама становясь их жертвой.

Forbes напомнил, что консорциуму EUROSAM потребовалось почти четыре года, чтобы начать поставки зенитных ракет Aster для SAMP/T по подписанному ранее контракту. Производитель пообещал сократить цикл поставок ракет до 18 месяцев к следующему году, однако, по мнению журналистов, и это недостаточно быстро в условиях "трансатлантического кризиса безопасности". Поставленные ранее зенитные ракеты Aster, по словам цитируемых выше источников газеты The Wall Street Journal, украинские SAMP/T уже израсходовали.

Все вместе это привело к невозможности Украины, зависящей от Запада в военном и финансовом плане, противодействовать ударам Вооруженных сил России. Вероятно, эти проблемы будут усиливаться по мере деградации украинской системы ПВО, планомерно уничтожаемой российским высокоточным оружием.

Виктор Бодров