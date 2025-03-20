Войти
Военное обозрение

Концерн «Калашников» отправил на полноценные испытания новую экипировку в расцветке «Антрацит»

162
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Концерн «Калашников» продолжает поставлять силовым ведомствам новую экипировку для проведения полноценных испытаний. Как сообщили в пресс-службе концерна, в очередную поставку вошла экипировка в расцветке «Антрацит».

Входящая в состав концерна компания «Триада-ТКО» поставила заказчику партию обмундирования и снаряжения черного цвета «Антрацит» для проведения полноценной апробации. Кто именно является заказчиком, не раскрывается, но это одно из силовых ведомств России, вероятней всего, Росгвардия.

Как отметили в компании, в комплект формы входят: костюмы летний, демисезонный, ветровлагозащитный, утепленный, утепленный облегченный; куртка флисовая; белье нательное флисовое; футболки с коротким рукавом и рубашки поло; головные уборы; перчатки летние (LXA FR) и демисезонные (LXB). А также пояс модульный, пояс модульный многофункциональный, подсумки, рюкзак T20 и оперативная поясная сумка. Все в единой расцветке «Антрацит».

После проведения полноценной апробации будет принято решение о дальнейших поставках новой формы одежды заказчику.

Ранее концерн «Калашников» отправил в войска на испытания новые защитные комплекты для экипажей боевых машин из огнестойких материалов, а также новый перспективный общевойсковой бронешлем собственной разработки, выполненный из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обеспечивающий второй класс защиты Бр2.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Росгвардия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 02:33
  • 2
Ответ на "ОТРК "Искандер-1000"... Как Европа готовится к российской баллистической угрозе? (Al Jazeera, Катар)"
  • 20.03 01:57
  • 1
США могут отказаться от роли главкома НАТО в Европе - СМИ
  • 20.03 01:49
  • 1
"Обмен ходами в шахматной партии": мировые СМИ о разговоре Путина и Трампа
  • 20.03 00:07
  • 8160
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 18:25
  • 1
Перемирие: о чем умалчивают политики
  • 19.03 18:20
  • 27
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 19.03 16:36
  • 32
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 19.03 16:32
  • 27
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 19.03 16:20
  • 156
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 19.03 16:14
  • 19
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 19.03 16:00
  • 8
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 19.03 15:48
  • 3
Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации
  • 19.03 12:44
  • 0
«Выборы 2025» – появится ли у поляков надежда?
  • 19.03 06:23
  • 0
Ответ на "В США рассказали об уязвимом положении «Абрамсов» ВСУ", фактически, на "The M1 Abrams Tank Faces Unprecedented Challenges in Ukraine"
  • 19.03 01:39
  • 1
SCMP: Китай допускает пересмотр своей политики в Арктике после улучшения российско-американских отношений (South China Morning Post, Гонконг)