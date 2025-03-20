Концерн «Калашников» отправил на полноценные испытания новую экипировку в расцветке «Антрацит»

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Концерн «Калашников» продолжает поставлять силовым ведомствам новую экипировку для проведения полноценных испытаний. Как сообщили в пресс-службе концерна, в очередную поставку вошла экипировка в расцветке «Антрацит».

Входящая в состав концерна компания «Триада-ТКО» поставила заказчику партию обмундирования и снаряжения черного цвета «Антрацит» для проведения полноценной апробации. Кто именно является заказчиком, не раскрывается, но это одно из силовых ведомств России, вероятней всего, Росгвардия.

Как отметили в компании, в комплект формы входят: костюмы летний, демисезонный, ветровлагозащитный, утепленный, утепленный облегченный; куртка флисовая; белье нательное флисовое; футболки с коротким рукавом и рубашки поло; головные уборы; перчатки летние (LXA FR) и демисезонные (LXB). А также пояс модульный, пояс модульный многофункциональный, подсумки, рюкзак T20 и оперативная поясная сумка. Все в единой расцветке «Антрацит».

После проведения полноценной апробации будет принято решение о дальнейших поставках новой формы одежды заказчику.

Ранее концерн «Калашников» отправил в войска на испытания новые защитные комплекты для экипажей боевых машин из огнестойких материалов, а также новый перспективный общевойсковой бронешлем собственной разработки, выполненный из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обеспечивающий второй класс защиты Бр2.