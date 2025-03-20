В Кремле оценили работу российских систем ПВО

Песков: российские системы ПВО работают эффективно

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО работают эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он рассказал журналистам, что на момент, когда президент России Владимир Путин дал команду о прекращении огня по объектам инфраструктуры Украины, в воздухе уже были семь российских беспилотников.

"Шесть из них были сбиты "Панцирями", и один беспилотник был уничтожен дежурным самолетом Военно-воздушных сил Российской Федерации. Наша система работает эффективно", - сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. В среду министерство обороны РФ сообщило, что российская ПВО после приказа президента РФ о временном прекращении ударов по объектам украинской энергетики обезвредила семь нацеленных на объекты в Николаевской области Украины беспилотников.