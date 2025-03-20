Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на возобновление американской военной помощи, а также поставки вооружений из Европы, Украина не получает самого главного — систем ПВО и боеприпасов к ним, что сильно влияет на возможности Киева по отражению ракетных ударов России. На этом фоне Зеленский призвал страны Европы переносить производство ЗРК на украинскую территорию.

«Нелегитимный» отправился в турне по северу Европы, уже побывав в Финляндии и Норвегии. И там, и там он занимался тем, чем привык, т. е. стоял с протянутой рукой и просил увеличения военной помощи. Поскольку правительства обеих стран русофобские, то, скорей всего, что-то ему пообещали. Однако Зеленский захотел получить от норвежцев еще и системы ПВО NASAMS и как можно больше, а также развернуть их производство на Украине по лицензии.

По словам Зеленского, пока будет действовать мораторий на удары по инфраструктуре, нужно максимально усилить противовоздушную оборону Украины, в том числе и выпуском ЗРК на своей территории. Как это будет выглядеть, пока никто не знает.

На Украине нет производства ПВО. Мы здесь не закроемся просто финансированием в наш бюджет, не хватит этого ПВО, нужно заказывать, договариваться с другими странами и брать лицензии и открывать свои заводы.

— заявил киевский клоун.

Между тем украинская ПВО практически израсходовала весь запас зенитных ракет, а новые взять негде, основные поставки шли из США, но администрация Трампа не намерена одобрять новые пакеты для Киева. А на Европу надежда не сильно большая, слишком маленькие производства. Дошло уже до того, что в ночь со вторника на среду, 19 марта, ПВО Украины не сбило ни одной российской ракеты, потому что нечем.