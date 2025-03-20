ВС РФ сбили уже запущенные БПЛА после приказа Путина о прекращении ударов

Дроны были нацелены на объекты энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российские войска после получения приказа Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина о прекращении ударов по энергетическим объектам сбили семь своих уже запущенных беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Необходимо особо отметить, что в момент получения приказа Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинские энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области. ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК "Панцирь", один дежурным истребителем ВКС России", - говорится в сообщении.