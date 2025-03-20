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Атомная «Акула» станет экспонатом музея

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Фото: Mil.ru / Wikimedia
Фото: Mil.ru / Wikimedia.

Глава ДПФ Мальцев: АПЛ «Дмитрий Донской» станет экспонатом музея

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула» станет экспонатом музея в Ленинградской области. Об этом глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан 1-го ранга Владимир Мальцев сообщил ТАСС.

«Принято очень своевременное решение [о том, что лодка станет экспонатом музея]. Оно важно не только для наших современников, но и для будущих поколений. Россия с петровских времен — великая морская держава. ТК-208 "Дмитрий Донской" — яркое тому свидетельство, вершина научно-технической мысли», — сказал он по случаю Дня моряка-подводника.

АПЛ «Дмитрий Донской» спустили на воду в 1980 году. Первоначально подлодку вооружили комплексом Д-19 с баллистическими ракетами Р-39, но в 2002 году корабль прошел модернизацию по проекту 941УМ. После этого крейсер «Дмитрий Донской» использовали для испытаний ракеты «Булава».

В феврале 2023 года Мальцев сообщил, что АПЛ «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава Военно-морского флота России. Ее имя получит новый ракетоносец проекта 955А «Борей-А».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Дмитрий Донской
Проекты
941 Акула
955 Борей
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