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ЦАМТО

Hanwha Group планирует организовать региональный центр САУ К9 в румынском Дымбовице

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Южнокорейская 155-мм,52 самоходная гаубица К9А1
Южнокорейская 155-мм,52 самоходная гаубица К9А1 - модернизированный вариант самоходной гаубицы К9 Thunder. Модернизация строевых САУ К9 до уровня К9А1 ведется с 2018 года и включает в основном внедрение элементов автоматизации заряжания и установку модернизированной автоматизированной системы управления огнем.
Источник изображения: bmpd.

ЦАМТО, 19 марта. Южнокорейская Hanwha Group в течение двух лет намерена построить оборонное предприятие в румынском округе Дымбовица (на юге страны), который может стать региональным центром по производству, обслуживанию и ремонту военной техники.

Генеральный директор Hanwha Global Defense Майкл Коултер во время встречи с румынскими журналистами заявил, что в Румынии планируется организовать лицензионное производство 155-мм самоходных гаубиц К9 и транспортно-заряжающих машин K10 по заключенному с Бухарестом в прошлом году контракту. Кроме того, Hanwha рассматривает Румынию как региональный операционный центр компании.

По словам М.Коултера, в настоящее время активизированы усилия для ускорения процесса: южнокорейская компания уже открыла офис в Бухаресте, идет процесс получения всех необходимых разрешений. Он предположил, что строительство завода начнется в первом квартале следующего года и займет два года. Первая партия из 18 заказанных САУ K9 и 12 ТЗМ K10 будет поставлена напрямую из Южной Кореи, а завод в Румынии будет достроен практически одновременно с поставкой.

Строительство предприятия будет осуществляться совместно с румынскими компаниями, такими как Pro Optica и Iveco. По оценкам М.Коултера, завод в Румынии обеспечит до 2000 рабочих мест.

Как уже сообщал ЦАМТО, южнокорейская компания Hanwha Aerospace 9 июля 2024 года в Бухаресте подписала с Министерством национальной обороны Румынии контракт на поставку трех артиллерийских дивизионов, в состав которых входят 155-мм самоходные гаубицы К9, транспортно-заряжающие машины K10 и машины поддержки. Общая стоимость заказа составила 1,3828 трлн. вон (около 996 млн. долл.).

Соглашение предусматривает поставку 54 самоходных гаубиц К9 и 36 транспортно-заряжающих машин K10. По условиям контракта, поставки будут осуществляться совместно с румынскими компаниями, начиная с 2027 года. Срок поставки первого дивизиона составляет 30 месяцев с момента подписания договора, второго – 40 месяцев, третьего – 60 месяцев.

По информации Hanwha Aerospace, контракт был заключен по итогам конкурса, в ходе которого южнокорейская компания опередила конкурирующие предложения из стран НАТО, включая немецкую PzH2000 и турецкую "Фиртина". После четырехмесячного конкурса компания была выбрана предпочтительным участником торгов и подписала контракт по итогам переговоров с румынским правительством. В дополнение к K9 и K10 соглашение включает поставку сопутствующей техники, включая колесные разведывательные машины и метеорологические РЛС, а также начальный комплект боеприпасов.

Кроме того, Hanwha Aerospace заявила о намерении конкурировать за поставку ВС Румынии боевых машин пехоты (БМП). В этом проекте также примут участие ведущие оборонные компании из Германии и Великобритании. Hanwha Aerospace планирует представить предложение по поставке бронемашины AS21 "Редбак", ранее выбранной ВС Австралии. Поскольку "Редбак" оснащена той же силовой установкой, что и K9, ее эксплуатация и обслуживание будут более выгодны для ВС Румынии.

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Страны
Австpалия
Великобритания
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Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
PzH 2000
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