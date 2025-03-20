Канада намерена оснастить системами противоторпедной защиты эсминцы класса River

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Эсминцы класса River ВМФ Канады будут оснащены системой противоторпедной защиты. Об этом информирует издание Baird. В публикации отмечается, что соответствующий контракт на 62 миллиона долларов уже заключен. В качестве поставщика выбрана компания Ultra Maritime.
– говорится в публикации.
Автор материала добавляет, что эсминцы класса River также будут оснащены корпусными гидролокаторами.
Напомним, о начале строительства эсминцев класса River было объявлено летом прошлого года. По информации западной прессы, первые три судна будут названы «Фрейзер», «Сен-Лоран» и «Маккензи» в честь трёх ключевых водных путей Канады.
– поясняют эксперты.
При этом подчеркивается, что эти корабли должны стать заменой эсминцам класса «Ирокез» и фрегатам класса «Галифакс».