Канада намерена оснастить системами противоторпедной защиты эсминцы класса River

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Эсминцы класса River ВМФ Канады будут оснащены системой противоторпедной защиты. Об этом информирует издание Baird. В публикации отмечается, что соответствующий контракт на 62 миллиона долларов уже заключен. В качестве поставщика выбрана компания Ultra Maritime.

Эти системы обеспечат полную защиту от торпед. Сочетание одноканального буксируемого устройства и автоматического оповещения об угрозах поможет поддерживать высокую вероятность обнаружения в сочетании с низким уровнем ложных срабатываний, сводя к минимуму общую нагрузку на оператора

– говорится в публикации.

Автор материала добавляет, что эсминцы класса River также будут оснащены корпусными гидролокаторами.

Напомним, о начале строительства эсминцев класса River было объявлено летом прошлого года. По информации западной прессы, первые три судна будут названы «Фрейзер», «Сен-Лоран» и «Маккензи» в честь трёх ключевых водных путей Канады.

Полноценное производство планируется начать в 2025 году. Поставка головного корабля класса HMCS «Фрейзер» запланирована на начало 2030-х годов, а последний корабль будет передан заказчику к 2050 году

– поясняют эксперты.

При этом подчеркивается, что эти корабли должны стать заменой эсминцам класса «Ирокез» и фрегатам класса «Галифакс».