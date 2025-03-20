Глава РФПИ высказался за расширение сотрудничества с NASA

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США могут расширить сотрудничество в пилотируемой космонавтике, опыт РФ в этой сфере может приблизить исследование Марса.

"Мы расширяем программу перекрестных полетов c NASA, и я убежден, что наше сотрудничество может пойти еще дальше", - сообщил Дмитриев в соцсети Х.

"Опыт России в области долгосрочного безопасного пребывания человека в космосе и передовые технологии в сочетании с глобальными усилиями могут приблизить исследование Марса", - заявил он.

Дмитриев сообщил, что обсудил данный вопрос с главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым, который поддержал идею расширения сотрудничества с NASA.

Глава РФПИ также обратился к руководителю компании SpaceX Илону Маску с призывом совместно "превратить мечту в реальность" в покорении Марса.

Дмитриев прокомментировал возвращение на Землю американских астронавтов Бутча Уилмора и Суниты Уильямс, застрявших на МКС на девять месяцев из-за поломки корабля Starliner.

"Если бы не политическое упрямство администрации Байдена, работа с Россией могла бы вернуть их домой гораздо раньше. Может быть, в следующий раз меньше политики, больше космического сотрудничества?" - сообщил он.

15 марта Дмитриев предложил Маску совместную миссию РФ и США на Марс.

В 2022 году должна была состояться совместная миссия Европейского космического агентства (ESA) и "Роскосмоса" по исследованию Марса - ExoMars-2022. Однако правящий совет ESA в марте 2022 года признал невозможным продолжение сотрудничества с "Роскосмосом" по данному проекту. В июле ESA официально уведомило "Роскосмос" о прекращении сотрудничества по проекту ExoMars.

Сообщалось, что "Роскосмос" и Российская академия наук прорабатывают возможность исследований Марса с уже созданной базой, в том числе с возможностью привлечения иностранных партнеров.