ЕК представит проект оборонной стратегии Евросоюза на период до 2030 года

ЦАМТО, 19 марта. Европейская комиссия представит 19 марта свой проект оборонной стратегии Евросоюза на период до 2030 года, который предполагает освоение порядка 800 млрд. евро, передает "РИА Новости".

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне презентации своего плана, предполагается, что оборона и управление вооруженными силами останутся в компетенции стран-членов ЕС, евроинституты сосредоточатся на четырех направлениях: стимулировании наращивания оборонных расходов, модернизации отрасли, поддержании помощи Украине, а также совместных оборонных закупках.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 млрд. евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 млрд. евро), еще 150 млрд. евро задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе 6 марта согласовали этот план ЕК и поручили подготовить детальные предложения.

Глава Еврокомиссии также заявила, что стратегия предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП. По ее словам, расходы государств-членов на оборону с 2021 года выросли более чем на 31%, но этого недостаточно, поскольку, как утверждает Фон дер Ляйен, "это ниже, чем у США, России и Китая". Восстановление европейской обороны, по замыслу Еврокомиссии, потребует огромных инвестиций, как государственных, так и частных, в течение длительного периода.

Говоря о модернизации и развитии оборонных возможностей, глава Еврокомиссии указала, что новый план предусматривает создание "военной мобильности" к 2030 году. Для этого планируется развернуть в Европе сеть сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов, которые облегчат быструю транспортировку войск и военной техники. В то же время предполагается увеличение инвестиций в противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты, разработку и производство всех современных типов БЛА и антидронных систем, передовое программное обеспечение, кибербезопасность и использование военного ИИ.

Ожидается, что стратегия будет отдельно оговаривать продолжение военной помощи Украине с целью повышения ее обороноспособности. Так, предполагается создание целевой группы по координации военной помощи Украине с участием институтов ЕС, стран сообщества и киевских властей, а также ускорение интеграции Украины в европейский рынок оборонной промышленности и инвестиции в украинский ВПК.

Еврокомиссия предлагает также создать механизм совместных оборонных закупок с ориентацией на производителей ЕС, сообщила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, государства-члены должны иметь возможность полностью полагаться на европейские цепочки поставок в сфере обороны.

Еврокомиссия в оборонном плане также предусматривает проведение обширного стратегического диалога с представителями оборонной промышленности для определения проблем отрасли и путей их преодоления. План по итогам диалога планируется подготовить уже к июню этого года, передает "РИА Новости".