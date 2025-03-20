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ЦАМТО

Белоруссия подготовила места для размещения комплексов "Орешник"

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«Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе
«Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе.
Источник изображения: @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

ЦАМТО, 19 марта. Белоруссия завершает работы по подготовке инфраструктуры для размещения ракетного комплекса "Орешник на территории республики.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 18 марта госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Можно сказать, что этот ракетный комплекс – продукт Союзного государства, потому что его база, шасси, изготавливается на предприятиях военно-промышленного комплекса в Республике Беларусь, а уже средство поражения, ракеты, – в России. Мы завершаем изготовление необходимого количества этих машин, которые в ближайшее время будут переданы России, чтобы установить на них средство поражения", – рассказал он.

Отмечается, что на территории страны уже подготовлены места для размещения готового комплекса "Орешник".

"Хотя он и мобильный, но предусмотрены места и для долговременного размещения. Мы сохранили соответствующую инфраструктуру со времен Советского Союза", – уточнил А.Вольфович.

Он рассчитывает, что до конца года поручения президентов по этому вопросу будут выполнены.

Как напоминает агентство, в конце 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко попросил разместить на территории республики новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Владимир Путин ответил, что считает возможным сделать это во второй половине 2025 года.

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
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