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ЦАМТО

Bloomberg: Европа планирует ускорить поставки оружия Украине

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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЦАМТО, 19 марта. Великобритания и Евросоюз ведут переговоры об ускорении поставок оружия на Украину на фоне потенциального полного прекращения огня.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми.

Как сообщается, глава британского МИД дал этот комментарий незадолго до того, как президент России Владимир Путин положительно откликнулся на идею его американского коллеги Дональда Трампа о взаимном с Украиной отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

"Конечно, мы намерены поставить Украину в максимально сильную позицию в военном и экономическом отношении", – заявил он.

Д.Лэмми добавил, что также обсудил с главой европейской дипломатии Кайей Каллас возможность отправки дополнительной военной поддержки Киеву до прекращения боевых действий. По его словам, эта идея также была поднята на встрече министров иностранных дел "Большой семерки" в Канаде на прошлой неделе.

Ранее во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.

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