Белоруссия готовится передать России машины под пусковые установки БРСД «Орешник»

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Источник изображения: topwar.ru
Российская новейшая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» в ближайшее время будет развернута на территории Белоруссии, Минск готовится передать Москве машины для размещения на них пусковых установок БРСД. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович.
Белоруссия в ближайшее время поставит России шасси под ракету «Орешник», количество подготовленных машин не раскрывается. Как заявил Вольфович, пусковой комплекс БРСД «Орешник» изготавливается совместно Россией и Белоруссией, размещаться он будет также на территории обеих стран.
— заявил секретарь Совбеза РБ.
На территории Белоруссии уже подготовлены площадки для размещения «Орешника», даже несмотря на то, что он мобильный. По словам Вольфовича, республика сумела сохранить в своих лесах созданные еще при СССР специальные площадки под ракетные комплексы.
— добавил Вольфович.
Ранее Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о размещении в Белоруссии ракетных комплексов «Орешник». Развертываться они будут ближе к Смоленской области России.