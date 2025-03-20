Белоруссия готовится передать России машины под пусковые установки БРСД «Орешник»

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Российская новейшая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» в ближайшее время будет развернута на территории Белоруссии, Минск готовится передать Москве машины для размещения на них пусковых установок БРСД. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович.

Белоруссия в ближайшее время поставит России шасси под ракету «Орешник», количество подготовленных машин не раскрывается. Как заявил Вольфович, пусковой комплекс БРСД «Орешник» изготавливается совместно Россией и Белоруссией, размещаться он будет также на территории обеих стран.

Этот ракетный комплекс — это как бы продукт Союзного государства. Потому что база — машина основная — изготавливается на предприятиях военно-промышленного комплекса в Республике Беларусь, а средство поражения — ракеты — в Российской Федерации.

— заявил секретарь Совбеза РБ.

На территории Белоруссии уже подготовлены площадки для размещения «Орешника», даже несмотря на то, что он мобильный. По словам Вольфовича, республика сумела сохранить в своих лесах созданные еще при СССР специальные площадки под ракетные комплексы.

Хоть он и мобильный, но все равно подготовлены места. Мы сохранили это еще со времен Советского Союза. Думаю, что к концу года мы выполним поручения двух президентов.

— добавил Вольфович.

Ранее Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о размещении в Белоруссии ракетных комплексов «Орешник». Развертываться они будут ближе к Смоленской области России.