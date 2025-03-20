Российский скафандр получит экзоскелет

Глава НПП «Звезда» Поздняков: Российский скафандр получит рукава с экзоскелетом

Прототип нового российского скафандра получит рукава с технологией экзоскелета. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергей Поздняков.

«Мы сделали рабочий прототип для рукава скафандра. Мы свои испытания провели. Основная идея была, чтобы механизм "подхватывал" движение, которое проводит космонавт, и помогал ему сгибать руки», — сказал он.

Поздняков добавил, что испытания изделия показали правильность принятых технических решений. По его словам, в основном скафандр с экзоскелетом может использоваться на орбитальных станциях, где важна подвижность рук. Руководитель не исключил, что разработка может быть внедрена в конструкцию скафандра для перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

В феврале агентство со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщило, что Китай утвердил официальные названия собственных скафандров и ровера для лунной программы.

В октябре издание European Spaceflight рассказало, что Национальный центр космических исследований Франции продолжит создание скафандра для внутрикорабельной деятельности.