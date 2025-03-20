Показан первый полёт американского истребителя F-15EX

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17 марта 2025 года F-15EX совершил свой первый полёт, ознаменовав новую веху в модернизации боевой авиации США. Соответствующие кадры показаны в сети.

F-15EX, который преподносится как Eagle II, является новейшей модификацией F-15 – истребителя завоевания превосходства в воздухе. Как утверждают в концерне Boeing, он оснащён самыми современными системами, которые позволят поднять на новый уровень боевой потенциал моделей F-15C/D, находящихся в эксплуатации с 1980-х годов.

F-15EX имеет более совершенную авионику, улучшенные радиолокационные системы, два новых двигателя Pratt Whitney F110, которые, как утверждается в концерне, обеспечивают «впечатляющую скорость, манёвренность и дальность полёта». Благодаря новой силовой установке максимальная скорость составляет около 2655 км/ч (2,5 Маха).

Он способен нести до 13 150 кг боеприпасов, включая ракеты «воздух-воздух» и высокоточные управляемые бомбы. Самолёт оборудован радаром AN/APG-82(V)1, который обеспечивает улучшенные возможности обнаружения, отслеживания и наведения как в режиме «воздух-воздух», так и в режиме «воздух-земля».

В 2020 году ВВС США заключили с Boeing контракт на производство F-15EX с первоначальным заказом на 8 экземпляров и опционом на поставку в общей сложности 144 бортов.