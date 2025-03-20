Киселев: армия РФ может использовать брошенную в Курской области технику ВСУ

Преимущественно техника находится в хорошем состоянии, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 19 марта. /ТАСС/. Военная техника, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили при паническом бегстве из Курской области, преимущественно находится в хорошем состоянии и может использоваться российской армией. Таким мнением с корреспондентом ТАСС поделился военный эксперт Виталий Киселев.

"Сейчас очень много кадров, на которых показывается, как мы вытаскиваем в тыловые районы технику ВСУ, которые ее бросали, спасаясь паническим бегством. В большей степени эта техника в достаточно хорошем состоянии, которая может в дальнейшем применяться нашими подразделениями", - отметил Киселев.

Он добавил, что трофейная бронетехника "станет хорошим подспорьем для разгрома врага".

По данным Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял 68,4 тысячи военнослужащих, 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2 201 боевую бронированную машину, 2 466 автомобилей, 566 артиллерийских орудий и 52 пусковые установки РСЗО.