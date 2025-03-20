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ТАСС

Главком ВМФ: подводные силы России оснащены всем спектром современного оружия

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Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев
Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Александр Моисеев по случаю Дня моряков-подводников также поблагодарил их семьи и жен

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Подводные силы России имеют на вооружении весь спектр современного оружия, в том числе гиперзвуковые ракеты "Циркон". Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирал Александр Моисеев по случаю Дня моряков-подводников, который отмечается в РФ ежегодно 19 марта.

"Подводные силы стали основной ударной силой Военно-морского флота и одной из важнейших составляющих ядерной триады сил ядерного сдерживания России. Сегодня подводные силы, являющиеся одним из родов сил ВМФ, динамично развиваются, в их составе стратегические ракетоносцы, составляющие основу морских сил ядерного сдерживания нашего государства, многоцелевые атомные и неатомные подводные лодки. На их вооружении весь спектр современного оружия, в том числе гиперзвуковые ракеты "Циркон", - сказал адмирал Моисеев, поздравляя ветеранов и действующих моряков-подводников с профессиональным праздником.

В поздравлении главнокомандующего ВМФ отмечено, что появление в начале прошлого века подводных лодок, действующих из-под воды, кардинально изменило характер вооруженной борьбы на море, стратегию применения всех сил на море и флотов в целом, а для некоторых стран - и стратегической обороны государства.

Главком ВМФ также особо поблагодарил семьи и жен подводников. "Вы как никто другой знаете те трудности, в которых мы служим, поддерживаете нас в трудную минуту и вдохновляете уверенно идти вперед. Спасибо вам за ваше терпение, за вашу верность, за доброту и заботу!" - сказал Моисеев. 

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