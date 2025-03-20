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Интерфакс-АВН

Главком ВМФ сообщил об оснащении российских подлодок гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Кадр видео
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Кадр видео.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Российские подлодки уже вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщил главком ВМФ РФ Александр Моисеев.

"Сегодня подводные силы, являющиеся одним из родов сил Военно-морского флота, динамично развиваются, в их составе стратегические ракетоносцы, составляющие основу морских сил ядерного сдерживания нашего государства, многоцелевые атомные и неатомные подводные лодки, на их вооружении весь спектр современного оружия, в том числе гиперзвуковые ракеты "Циркон", - заявил Моисеев в связи с отмечаемым 19 марта Днем моряка-подводника.

"Подводные силы стали основной ударной силой Военно-морского флота и одной из важнейшей составляющей ядерной триады сил ядерного сдерживания России", - говорится в поздравлении Моисеева, которое распространило Минобороны РФ в среду.

Новая морская гиперзвуковая ракета "Циркон" разработана корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

По официальным данным, первым носителем ракет "Циркон" стал корабль Северного флота "Адмирал Горшков".

В декабре 2021 года пресс-служба Северного флота сообщала, что ракету "Циркон" в ходе испытаний два раза успешно запускали с подводной лодки.

В марте 2023 года Николай Евменов, в то время главком ВМФ, сказал в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда" о планах вооружить гиперзвуковым оружием подлодки.

"Следующий шаг - оснащение подводных лодок гиперзвуковым ракетным оружием. Пусть ни у кого не возникает сомнений в том, что мы это сделаем", - сказал тогда Евменов.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Корпорация ТРВ
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