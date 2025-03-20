Войти
ТАСС

Дроны спецминирования "Феникс" ежедневно делают до 10 налетов на позиции ВСУ

177
0
0
Уничтожение техники и пехоты ВСУ FPV-дронами на красноармейском направлении
Уничтожение техники и пехоты ВСУ FPV-дронами на красноармейском направлении.
Источник изображения: РИА Новости

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов батальона специального минирования "Феникс" группировки войск "Юг" обеспечивают до 10 вылетов в сутки для уничтожения боеприпасами объектов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры боевой работы расчетов.

"В день бойцы расчета делают до 10 вылетов на позиции противника. Важный этап перед отправкой расчета - предварительная подготовка боеприпасов. Это зона ответственности сапера. Кроме того, уже на точке он может помогать дооснастить дрон и подготовить его к дальнейшей работе", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что расчеты FPV-дронов ежедневно работают на линии боевого соприкосновения. Подразделение использует беспилотники для разных задач: поражения вражеской техники и личного состава, уничтожения антенн и ретрансляторов противника, дистанционной установки инженерных заграждений, разминирования территорий, а также в целях разведки.

В министерстве пояснили, что на успех операции влияют погодные условия, дальность полета, работа комплекса радиоэлектронной борьбы противника. Также сказываются непредвиденные обстоятельства, которые связаны с техникой, программным обеспечением дронов, а также удаленностью позиций ВСУ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 02:33
  • 2
Ответ на "ОТРК "Искандер-1000"... Как Европа готовится к российской баллистической угрозе? (Al Jazeera, Катар)"
  • 20.03 01:57
  • 1
США могут отказаться от роли главкома НАТО в Европе - СМИ
  • 20.03 01:49
  • 1
"Обмен ходами в шахматной партии": мировые СМИ о разговоре Путина и Трампа
  • 20.03 00:07
  • 8160
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 18:25
  • 1
Перемирие: о чем умалчивают политики
  • 19.03 18:20
  • 27
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 19.03 16:36
  • 32
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 19.03 16:32
  • 27
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 19.03 16:20
  • 156
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 19.03 16:14
  • 19
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 19.03 16:00
  • 8
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 19.03 15:48
  • 3
Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации
  • 19.03 12:44
  • 0
«Выборы 2025» – появится ли у поляков надежда?
  • 19.03 06:23
  • 0
Ответ на "В США рассказали об уязвимом положении «Абрамсов» ВСУ", фактически, на "The M1 Abrams Tank Faces Unprecedented Challenges in Ukraine"
  • 19.03 01:39
  • 1
SCMP: Китай допускает пересмотр своей политики в Арктике после улучшения российско-американских отношений (South China Morning Post, Гонконг)