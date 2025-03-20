Дроны спецминирования "Феникс" ежедневно делают до 10 налетов на позиции ВСУ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов батальона специального минирования "Феникс" группировки войск "Юг" обеспечивают до 10 вылетов в сутки для уничтожения боеприпасами объектов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры боевой работы расчетов.

"В день бойцы расчета делают до 10 вылетов на позиции противника. Важный этап перед отправкой расчета - предварительная подготовка боеприпасов. Это зона ответственности сапера. Кроме того, уже на точке он может помогать дооснастить дрон и подготовить его к дальнейшей работе", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что расчеты FPV-дронов ежедневно работают на линии боевого соприкосновения. Подразделение использует беспилотники для разных задач: поражения вражеской техники и личного состава, уничтожения антенн и ретрансляторов противника, дистанционной установки инженерных заграждений, разминирования территорий, а также в целях разведки.

В министерстве пояснили, что на успех операции влияют погодные условия, дальность полета, работа комплекса радиоэлектронной борьбы противника. Также сказываются непредвиденные обстоятельства, которые связаны с техникой, программным обеспечением дронов, а также удаленностью позиций ВСУ.