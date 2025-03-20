Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным военную помощь Запада Киеву

Президент США также отметил, что российская сторона не требовала прекращения военной помощи Украине в качестве одного из условий достижения договоренностей о прекращении огня

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не обсуждал в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос о военной помощи Украине со стороны Запада.

"Мы не говорили о помощи [Украине]. Мы вообще не говорили о помощи. Мы о многом говорили, но помощь совсем не обсуждали", - сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир во вторник. Трамп ответил отрицательно на вопрос о том, требовала ли российская сторона прекращения военной помощи Киеву в качестве одного из условий достижения договоренностей о прекращении огня.

Путин и Трамп 18 марта обсудили по телефону ситуацию на Украине, условия для недопущения эскалации и несколько международных тем. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент РФ согласился с предложением американского лидера о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Согласно сообщению Белого дома, стороны также договорились начать технические переговоры о введении режима "прекращения огня на Черном море, полном прекращении огня и постоянном мире". Ключевым условием для работы по разрешению конфликта должно стать "полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву", подчеркнули в Кремле.