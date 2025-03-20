«Резкий» маневр: корабли Тихоокеанского флота провели учения с ВМС Пакистана

Отряд ВМФ России отработал совместные задачи с ВМС исламской республики в Аравийском море

Совместные военно-морские учения России и Пакистана преследуют две цели, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Одна из них — укрепление двусторонних отношений между государствами. И вторая — налаживание взаимодействия в районе Аравийского моря. В конечном итоге это должно позитивно сказаться на ситуации с безопасностью в непростом регионе.

Формат учений PASSEX

Отряд боевых кораблей ВМФ России в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» Тихоокеанского флота принял участие в совместном военно-морском учении PASSEX с кораблями ВМС Пакистана.

Мероприятия боевой подготовки прошли в акватории Аравийского моря. В ходе них были отработаны задачи совместного маневрирования с привлечением палубных вертолетов, проведены тренировки по связи, отработаны досмотровые действия.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Формат PASSEX (passing exercise, тренировка по прохождению), в котором проводились учения, — стандарт военно-морских маневров между двумя флотами, в ходе которых проверяется связь и взаимодействие между ними в военной обстановке или при оказании гуманитарной помощи. Россия регулярно проводит маневры в таком формате с другими государствами. В частности, летом прошлого года в Средиземном море прошли военно-морские учения ВМФ России и ВМС Египта. От российской стороны в них принимали участие ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников».

Военно-морское взаимодействие России и Пакистана определяется соглашением о сотрудничестве между военными ведомствами двух стран, подписанным министрами обороны в 2014 году. Тогда российская сторона предложила расширять практику заходов военных кораблей в порты России и Пакистана.

История взаимодействия

— У России и Пакистана есть уже продолжительная история взаимодействия, — рассказал «Известиям» научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник. — Оно постоянно находится в тени сотрудничества России с Индией. Но вместе с тем Москва сохраняет рабочие отношения с этой страной и никогда не упускает возможности провести совместные мероприятия. В конечном счете это направлено на обеспечение стабильности и безопасности в регионе, в частности в Индийском океане.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Военно-морское взаимодействие, с одной стороны, укрепляет двусторонние отношения России и Пакистана, а с другой — это важный элемент в сфере безопасности в Индийском океане, добавил эксперт. Кроме того, это немаловажно с учетом того, что в Аравийском море сохраняется угроза пиратства, подчеркнул Илья Крамник.

— В последние годы мы с Пакистаном активно дружим, визиты совершаем, они приходили к нам на военно-морской парад в 2021-м, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — ВМС у них достаточно интересные. Там много кораблей европейской постройки, а сейчас им китайцы строят флот. Сейчас нам с ними делить нечего. А пообщаться с людьми и что-нибудь у них подсмотреть всегда полезно. Всегда найдется у кого-то чему-то поучиться.

Аравийское море — непростой регион, добавил эксперт: в Персидском заливе большое количество грузоперевозок, и тренировки в этом районе лишними не будут.

— Обращает на себя внимание слаженная работа отряда кораблей Тихоокеанского флота. Они попали на учения в Индонезии, совместные с Ираном, теперь с Пакистаном. Моряки активно тренируются и налаживают взаимодействие со странами региона, — заключил Дмитрий Болтенков.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Совместные с ВМС Пакистана маневры стали очередными в этом году для отряда кораблей Тихоокеанского флота. Во второй половине февраля он принял участие в учениях в Индонезии. Основные события происходили в акватории пролива Бадунг и на острове Бали. В маневрах также участвовали военные нескольких десятков других стран, в том числе США, Китая, Японии, Франции, Индии, Великобритании и др.

Главной целью учений заявлялось повышение оперативной совместимости между военно-морскими силами разных стран в области ликвидации последствий стихийных бедствий и других гуманитарных операций.

Одновременно с маневрами на море на берегу прошли форумы для обмена опытом и мнениями между офицерами и двусторонние встречи с представителями военно-морских сил разных стран, а также Международный симпозиум по морской безопасности.

А в начале марта в северной части Индийского океана прошло учение «Морской пояс безопасности – 2025» с участием кораблей России, Ирана и Китая. Российскую сторону представляли корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга».

Фото: AP/Mohammad Mehdi Dara Источник изображения: iz.ru

Экипажи отработали задачи по освобождению захваченных судов, по поиску и спасению на море, а также провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Целями заявлялись обеспечение морской безопасности, противодействие пиратству и терроризму на море, а также охрана морских коммуникаций.

Как сообщали «Известия», от КНР в учении были задействованы два боевых корабля и одно судно комплексного снабжения. Иран выставил на маневры 16 боевых кораблей и катеров, два судна обеспечения и два вертолета.

Роман Крецул