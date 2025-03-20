Как пить дать: в зоне СВО прошел испытания фильтр для очистки воды

Новинка решит проблему обеспечения бойцов на переднем крае

В зоне СВО прошел испытания портативный фильтр для воды. Новое изделие — это небольшой противоударный пенал, который можно носить даже в кармане. Основной фильтрующий элемент — мембрана с микропорами, которая не пропускают механические и химические примеси, бактерии и тяжелые металлы. Эксперты отмечают, что в условиях современного боя, когда снабжение войск на передовой сильно затруднено ударами дронов, фильтр решит проблему обеспечения бойцов питьевой водой.

В зоне СВО прошел испытания портативный фильтр для воды. Новое изделие — это небольшой противоударный пенал, который можно носить даже в кармане. Основной фильтрующий элемент — мембрана с микропорами, которая не пропускают механические и химические примеси, бактерии и тяжелые металлы. Эксперты отмечают, что в условиях современного боя, когда снабжение войск на передовой сильно затруднено ударами дронов, фильтр решит проблему обеспечения бойцов питьевой водой.

Начинка с серебром

Внешне изделие выглядит как пластиковый пенал с силиконовым шлангом. Внутри него находятся очищающие воду элементы. Первый барьер — фильтр грубой очистки для удаления крупных частиц загрязнения, он покрыт серебром для придания бактерицидных свойств.

Основной фильтр — это трековые мембраны с порами размером 0,4 микрона каждая. Они пропускают воду, но удерживают болезнетворные бактерии.

Ресурс изделия — порядка 20 тыс. л, что сопоставимо с запасом пресной воды на дизельной подводной лодке, это в разы выше, чем у фильтров, которые сейчас есть на рынке. Производительность — не менее 12 л/ч.

Директор дивизиона медицинских разработок АО «Концерн «Калашников» Василий Худолеев Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Богдан Степовой

Длина изделия — 150 мм, диаметр — около 30 мм, вес — 60 г, то есть габариты таковы, что оно легко поместится в карман. Фильтр был разработан АО «Концерн «Калашников».

— Сам фильтр можно бросить в лужу и тут же начать пить воду, — рассказал «Известиям» директор дивизиона медицинских разработок АО «Концерн «Калашников» Василий Худолеев. — Для этого он снаряжен специальным шлангом с соском. При необходимости фильтр можно накрутить прямо на пластиковую бутылку с грязной водой — он снабжен резьбой необходимого диаметра. Нажав на емкость, мы создадим давление, что позволяет профильтровать больший объем воды за единицу времени — это повышает его производительность.

В зоне СВО фильтры подтвердили свои характеристики и в перспективе могут войти в базовый комплект военнослужащего, отметил он.

— Военные попросили внести доработки, например, сделать подсумок, чтобы фильтр можно было носить на брючном ремне, — отметил Василий Худолеев.

Проверка на синегнойную палочку

Корреспонденты «Известий» побывали в лаборатории кафедры микробиологии и вирусологии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), где тестировался фильтр.

При нас старший преподаватель РУДН Александр Сенягин в пробирку с физраствором добавил жидкости с бактериями золотистого стафилококка, кишечной и синегнойной палочек, а также другими микроорганизмами.

Все желающие могли попробовать очищенную жидкость. Нашлись и добровольцы. У пившего воду корреспондента отрицательных последствий спустя несколько часов не наблюдалось — все участники эксперимента остались абсолютно здоровыми.

— Могли пройти единичные клетки, но их количество в десятки раз меньше, чем необходимо для того, чтобы вызвать инфекционный процесс, — объяснил Александр Сенягин. — Нашим бойцам можно пить воду в любых условиях.

Старший преподаватель РУДН Александр Сенягин Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Богдан Степовой

Новинка также позволит пить воду, загрязненную горюче-смазочными материалами (ГСМ) — бензином, соляркой, машинным маслом.

— У всех ГСМ есть один нюанс: они легче воды и растекаются по поверхности, — отметил Василий Худолеев. — Поэтому фильтр всегда можно погрузить поглубже в лужу и получить чистую воду.

Фильтр не может очистить воду от боевых отравляющих веществ.

— В существующих условиях эта проблема не актуальна, и такая задача не ставилась, — отметил Василий Худолеев. — Никто не будет пить воду из таких водоемов. Кроме того, для этого у Минобороны РФ есть соответствующие штатные фильтры.

Сейчас в армии для очистки воды в полевых условиях используются специальные таблетки, которые помещают в емкость с водой.

— Но у такого способа очистки много минусов, — отметил специалист. — Ее надо опустить в воду и ждать час, чтобы она очистилась. Кроме того, штатная таблетка сильно хлорирует воду — это аварийное средство. Постоянно пить такую жидкость нельзя: вредно для здоровья.

И в жару, и в холод

Новый фильтр неприхотлив. Изделие противоударное и выдерживает падение на бетон с высоты 70 см. Его можно быстро почистить.

— Для этого нам надо будет раскрутить пенал и протереть фильтрующую мембрану губкой. После этого он вновь сможет работать, — пояснил Василий Худолеев.

Изделие выдерживало все климатические испытания.

— Любую жидкость он может фильтровать даже при низких отрицательных температурах, — отметили они. — При положительных +50 и выше, он тоже адекватно работает. Его испытывали во время гражданских экспедиций в Африку. Профильтрованную воду пили из самых разных водоемов. Даже таких, которыми не пользуется местное население.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Богдан Степовой

Разработчики рассказали, что в случае запроса Минобороны России они смогут быстро нарастить производственные мощности и в сжатые изготовить «миллион фильтров».

Примерная розничная рекомендованная цена изделия — порядка 2 тыс. рублей. В продажу он пока не поступал, но может быть интересен не только военнослужащим, но и туристам, охотникам, геологам, и другим.

Мембранная технология очистки жидкостей — самая современная, рассказал «Известиям» военный эксперт в области радиационной, химической и биологической защиты Олег Желтоножко.

— Раньше фильтры были громоздкие, тяжелые и с ограниченным ресурсом, — отметил он. — Это происходило из-за того, что приходилось использовать фильтрующие слои: вату, угольную засыпку, толченые вещества. Они быстро засорялись. Теперь же мы можем делать чрезвычайно компактные устройства, которые работают быстрее, чем любые аналоги, которые до этого существовали.

— В условиях современного боя проблема водоснабжения и питания бойцов на переднем крайне стоит остро, — отметил эксперт. — Обеспечить всем необходимым передовые части мешают дроны, которые круглосуточно охотятся за перевозчиками и подносчиками грузов. Фильтр пригодится и разведчикам. Найти лужу — особенно в межсезонье — в лесу или в городской застройке не сложно. И этого будет достаточно, чтобы бойцы получили питьевую воду.

фото Источник изображения: iz.ru

По словам эксперта, новинка позволит бойцам продержаться в экстремальных условиях, что в итоге повысит боеспособность подразделений.

Богдан Степовой