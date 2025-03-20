Глава ЕК объявила приоритеты своих предложений по усилению обороноспособности ЕС

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в Королевской военной академии Дании, обозначила основные приоритеты своих предложений по оборонной стратегии Евросоюза (ЕС), которые она представит в среду.

"Первый и главный приоритет - это резкий рост расходов на оборону. (...) Оборона слишком долго недоинвестировалась. Расходы на оборону государств-членов с 2021 года выросли более чем на 31%. Это лучше, но недостаточно. Все еще намного ниже, чем у США, России и Китая", - заявила глава ЕК во вторник в Копенгагене.

По ее словам, восстановление европейской обороны потребует огромных инвестиций в течение длительного периода, как государственных, так и частных.

"Вот почему комиссия выдвинула план по разблокированию 800 млрд евро инвестиций в европейскую оборону", - сказала фон дер Ляйен.

Также глава ЕК добавила, что, во-вторых, к 2030 году необходима "функционирующая общеевропейская сеть наземных коридоров, аэропортов и морских портов, которые облегчат быструю транспортировку войск и военной техники".

В то же время фон дер Ляйен заявила о важности инвестиций в противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты, беспилотные системы, кибербезопасность, ИИ военного назначения, квантовые вычисления.

Третий приоритет она назвала "самым стратегическим". Это усиление поддержки Украины.

"Мы уже многое сделали. (...) Но мы можем сделать гораздо больше. Чтобы это стало реальностью, мы создадим совместную оперативную группу с Украиной для координации военной поддержки со стороны ЕС и государств-членов", - сказала фон дер Ляйен.

Она также предлагает "ускорить интеграцию Украины в европейский рынок оборонного оснащения", учитывая ее "ежедневный боевой опыт, как внедрять инновации точно в срок и производить быстрее, дешевле и умнее".

Наконец, четвертый приоритет оборонной стратегии, выдвигаемой главой ЕК, означает укрепление оборонной промышленной базы Европы.