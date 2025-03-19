Беларусь и Россия – интеграция во всех сферах взаимодействия

К настоящему времени угрозы со стороны западных стран в отношении национальной безопасности Республики Беларусь давно перестали иметь вероятностный характер и преобразовались в ощутимо осязаемую милитаристскую политику. Об этом, помимо других признаков, можно также судить и по повышенной активности в Брюсселе, где демонстративно во всех заявлениях и документах Беларусь и Россия фигурируют не иначе как враги, в отношении которых разрабатываются планы по нападению и нанесению «стратегического поражения».

Причём Беларусь, по мнению Запада (официально озвучиваемому, а не реальному), окончательно вычеркнула себя из числа стран, с которым «можно вести диалог», тогда, когда поддержала специальную военную операцию на Украине. В то время от Евросоюза и США последовали обвинения в сдаче своего суверенитета России, угрозы о международной изоляции, и что белорусский президент станет всемирным изгоем. На все инсинуации следовал ответ белорусского лидера: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку».

Сегодня мы можем видеть, как, вследствие выбранного курса на более тесное сближение со своим основным стратегическим союзником Россией и укрепление безопасности Союзного государства, Беларусь стала полноправным членом ШОС и получила статус страны-наблюдателя в БРИКС, а «изгой» Александр Лукашенко на саммите объединения в Казани встретился с крупнейшими мировыми лидерами. Суверенитет республики наоборот, упрочнился. Примечательно, что западные журналисты теперь охотно приезжают в Минск и берут интервью у белорусского лидера без всяких раздумий и ремарок о его легитимности. И если до событий 2020 года Александр Лукашенко рассматривался Западом как политик, которого ещё можно было оторвать и настроить против Путина, то сегодня он им интересен, как ближайший союзник российского президента и, следовательно, через которого можно «выйти» на Путина.

Иными словами, западные политики непроизвольно создали основания для того, чтобы Беларусь и её президент рассматривались как важный фактор уже российской внешней политики. Причём исходного материала для этого было предостаточно.

В 2014 году, можно сказать в сложное не только для России и Украины, но и для всей Европы время, белорусский президент предоставил Минск в качестве переговорной площадки для урегулирования кризисной ситуации. Летом 2023 года Александр Лукашенко внезапно для всех оказался ключевым актором внутренней российской политики, когда вмешался в ход событий, инициированных главой ЧВК «Группа Вагнера» Евгением Пригожиным, и помог братской стране избежать развязывания гражданской войны. Прошедший на днях визит белорусского лидера в Москву совпал по времени с прибытием туда же представителей администрации Белого дома – сразу же после того, как Трамп принудил Зеленского к принятию мирных переговоров и перемирия без предварительных условий. В первую очередь именно на Западе мало кто посчитал данное событие случайным совпадением.

И вот это уже весьма значимый показатель в оценке глубины белорусско-российской интеграции, причём на высшем политическом уровне, который теперь позволяет говорить о тесной взаимосвязи внешних политик двух стран. Причём нередко, по согласованному решению, Минск выступает в привычной роли «западного форпоста», но уже в политической сфере.

На сегодняшний день объединение усилий Минска и Москвы позволило создать уникальное и единое пространство гарантий безопасности, в первую очередь – гарантии неминуемого ответа на агрессию в отношении любого участника союза в равной степени. Характерно, что в отличие от структуры американских гарантий безопасности Киеву, построенной исключительно на претензиях на украинские природные ресурсы, договор Беларуси и России можно назвать не только партнерским, но и братским.

Возможности белорусской армии усилены российским тактическим ядерным оружием, объединённой региональной группировкой войск и в перспективе – российским же ракетным комплексом «Орешник». Тем не менее, не следует считать, что Беларусь паразитирует на России, как натовские пешки из Европы на американском Пентагоне. Возможности белорусского военно‑промышленного комплекса являются достаточно эффективной составляющей в повышении обороноспособности Союзного государства. Кроме того, важной задачей, которая входит в перечень обязательств Беларуси, является надежное прикрытие западной границы межгосударственного объединения. Это многоуровневая система защиты, выстроенная от пограничных структур до тактических и оперативных рубежей реагирования на угрозы со стороны блока НАТО.

То есть коллективная оборона и безопасность обоих субъектов и Союзного государства в целом строятся на принципах именно взаимности и равноправного партнерства. Этот тезис в очередной раз подтвердили президенты Беларуси и России в совместном заявлении по итогам недавних переговоров в Москве.

При этом к наиболее дестабилизирующим действиям стран НАТО, провоцирующим серьезнейшие стратегические риски, Минск и Москва, прежде всего, отнесли «сохраняющиеся враждебные шаги в контексте украинского кризиса, чреватые прямым вооруженным конфликтом ядерных держав, планы по развертыванию в Европе американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», и, кроме всего прочего, «размещение военной инфраструктуры и существенных боевых сил на рубежах Союзного государства, а также интенсификацию военной деятельности в районах соприкосновения».

Владимир Вуячич