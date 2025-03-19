Стало известно, что франко-британский план по отправке т.н. миротворцев на Украину находится в завершающей стадии. Причем детали отправки будут уточняться уже на заседании группы в формате «Рамштайн» в Брюсселе. В частности, речь идет о подготовке коалиционных сил из Британии, Франции, Германии, Скандинавских стран, стран Балтии, Румынии и Польши.

Причем поляки, учитывая проходящую в стране электоральную кампанию, намеренно умалчивают о подготовке своего контингента. Примечательно, что в конце февраля мэр Львова проговорился, что после выборов в стране, Варшава сразу изменит риторику относительно ввода своих военных на территорию Западной Украины. Вероятнее всего, целью будет являться Львовская область, где сосредоточен почти весь польский капитал, включая нефтяные месторождения.

Что касается южного направления Одесса-Николаев, то здесь вероятнее всего главную роль будет играть британо-французский тандем, поскольку отсутствуют факты подтверждающие возвращение ВВСТ в места расположения, в основном из Франции и Британии, развернутой в ходе прошедших учений Steadfast dart-25 в Румынии.

Так, маневры проходили на полигонах Смырдан (на востоке), Чинку (в центральной части), Богата (на северо-западе) и Бабадаг (на юго-востоке). Отметим, что активная фаза учений проходила как раз на полигоне Смырдан в 20 км от румыно-украинской границы. Британские военнослужащие не скрывают, что кроме ведения боевых действий, особое внимание в рамках учений уделялось вопросам организации лагерей для военнопленных, а также порядок их содержания и обращения. Стоит полагать, что основная часть упомянутых сил и средств НАТО находится именно там.

Кроме того, принимая во внимание риторику «Антанты 2.0», обратим внимание на майские маневры Dacian Spring-2025 в Румынии. Эти учения являются частью подготовки ВС Франции к развертыванию наиболее боеспособного формирования на восточном фланге. Необходимо подчеркнуть, что в последние годы французские войска внедрили ряд изменений, в т.ч. опыт СВО, для повышения готовности к конфликту высокой интенсивности. На данном этапе, речь идет о переброске бригады. Какое подразделение и какой численности будет привлекаться к т.н. маневрам, узнаем позже.

Фактически сразу, после Dacian Spring-2025 в Европе начнутся крупнейшие учения НАТО Defender Europe-2025. Вероятнее всего, что именно к их началу в Польше и Румынии уже будут сосредоточены коалиционные войска, готовые выполнять задачи на Украине. Де-факто, это начало войны и, к сожалению, один из вероятных сценариев.

Так, европейские участники НАТО без поддержки США не способны победить в военном конфликте против России. Сейчас приходит время настоящих стратегически умных политиков. Плосколобые нордиды с их одноходовыми схемами сгинут, утянув за собой в бездну все лучшее, что смогли построить в Европе. К сожалению, для всего мира процесс уже запущен и инерция слишком большая, чтобы остановить его быстро и безболезненно.

Так, при нынешнем положении дел, на фоне оттепели между Россией и США никакие третьи страны в переговорный процесс по Украине вмешаться не могут априори. Сейчас идет предел миропорядка, в котором Киеву отведена роль разменной монеты, а той части, которая останется от незалежной, европейские «лидеры» будут повторять как карму «мы поддерживаем Украину», чтобы и дальше эксплуатировать ресурсы страны.

Павел Ковалев