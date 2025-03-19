Зеленский ведет Украину "к диктатуре" (Bild, Германия)

Бывший президент Украины Порошенко обвинил Зеленского в установлении диктатуры

Находящийся под санкциями своей же родины бывший президент Украины Петр Порошенко поделился с Bild своим мнением о текущей ситуации. По его мнению, Зеленский – неудачливый лидер, который ведет страну к диктатуре, Трамп не доверяет Путину, а Киеву нужно отказаться от наступательных планов, чтобы сохранить людей.

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Он — бывший президент Украины и считается заклятым врагом нынешнего главы государства Владимира Зеленского: Петр Порошенко руководил страной с 2014 по 2019 год и находится под санкциями как лидер крупнейшей оппозиционной партии. Ему запрещено покидать страну, и он больше не имеет доступа к своим активам (в частности, ему принадлежит кондитерский концерн "Рошен").

Причины этого пока неясны. Есть предположение, что речь идет о "государственной измене". Оппозиционеры же подозревают Зеленского в политически мотивированной кампании, направленной на то, чтобы заставить замолчать своего прямого конкурента.

"Не позволю, чтобы на Украине установилась диктатура"

В понедельник в Киеве в ходе интервью для Bild Порошенко высказался о Зеленском: "Он неудачливый лидер команды, которая ведет страну к диктатуре. Но Украина — не Россия, и мы не допустим, чтобы на Украине установилась диктатура. В этом большая разница". Он назвал санкции против себя и своей партии "покушением на свободу и демократию".

Порошенко продолжил: "Это также и покушение на наше европейское будущее, потому что верховенство закона, который сейчас грубо нарушается, имеет решающее значение для европейской интеграции Украины".

У Порошенко нет ответа на вопрос, почему он находится под санкциями. "Я единственный политический лидер, единственный лидер оппозиции, не получивший никаких объяснений. То, что происходит, — это неконституционно и незаконно, нет никакого решения суда. Это просто очень глупое и преступное нарушение закона".

Официальный представитель президента Зеленского не смог ответить на несколько запросов Bild.

"Диктатор — это Путин"

По мнению Порошенко, Зеленский опасается сложившейся политической ситуации. Именно поэтому он хочет "избавиться от всех конкурентов (...)".

Отвечая на вопрос Bild о том, прав ли президент США Дональд Трамп в некоторых своих обвинениях в адрес Зеленского и Украины, Порошенко сказал: "Я могу сказать так: Если вы спросите меня о диктатуре, то я однозначно отвечу: диктатор — это Путин. Но абсолютно неприемлемо, когда Украина переходит границы демократии и свободы, когда совершаются нападки на органы местного самоуправления, когда незаконно и неконституционно атакуют лидера оппозиции. Это нужно немедленно остановить. Не потому, что это касается меня, а потому, что мы должны сохранить единство. Единство — это решающий, сильнейший фактор для того, чтобы остановить Путина".

В настоящее время он не может быть членом парламента. "Я не могу проводить встречи с братской партией, не могу ездить в Германию, не могу участвовать в ассамблее съезда Европейской народной партии".

"Трамп не доверяет Путину"

В интервью Bild Порошенко также рассказал о текущих переговорах о прекращении огня.

Он полагает, что шансы на прекращение огня есть только в ближайшие два-три месяца. "Либо оно произойдет, либо нет. Если оно не произойдет в течение двух-трех месяцев, значит, оно не произойдет вовсе".

Экс-президент требует наличия запасного плана на случай, если решение не будет найдено. "Если Путин выдвигает условия, предварительные условия, уклоняется и отказывается, тогда я ожидаю, что у президента Трампа будет запасной план. И он должен быть следующим: во-первых, больше оружия для Украины; во-вторых, больше санкций против России; в-третьих, возобновление трансатлантического единства; в-четвертых, финансовая поддержка; в-пятых, возможность вступления в НАТО".

На вопрос Bild, как он относится к тому, что Трамп публично заявляет о доверии Путину, Порошенко ответил: "Это просто стиль ведения переговоров Трампа. Я абсолютно уверен, что он не доверяет Путину. (...) Я работал с Трампом три года. Я знаю президента, и это его подход".

"Мы должны немедленно прекратить терять людей"

Экс-президент не захотел вдаваться в подробности о точном содержании его предыдущих разговоров с Трампом о Путине, но сказал: "Я не уверен, что имею право говорить об этом и раскрывать такую информацию, но у меня сложилось полное впечатление, что он не доверяет Путину".

Недавно появились сообщения о том, что Трамп хочет отставки Зеленского. Об этом также сообщала газета Bild. Порошенко в ответ на это сказал: "Это не решение Трампа. Кто будет лидером Украины — это вопрос к украинскому народу. (...) Вы знаете, что сказал Зеленский в своей предвыборной программе в 2019 году? Он сказал: "Я не буду баллотироваться на второй срок. Я уйду после первого срока". Если это его прямое обещание, то к чему здесь мое мнение? Я полагаюсь на его слова".

В интервью Порошенко также рассказал о тяжелых военных потерях, которые сейчас несет Украина. Совсем недавно украинская армия оказалась под давлением, в частности, в Курской области в России, где ей пришлось частично отступить. Порошенко: "Мое послание заключается в следующем: Мы должны немедленно прекратить терять людей и немедленно прекратить терять территории. Нужно немедленно перестать терять время".

"Мы должны забыть слова „наступательная операция“"

Дело в том, что Украине не хватает солдат на многих участках фронта. Например, многие новобранцы жалуются, что у них почти не бывает отдыха, потому что годных солдат слишком мало.

Порошенко рассказал о нехватке личного состава: "В этой ситуации нам не нужны дополнительные солдаты. У нас достаточно людей. Не хватает бойцов для штурмовых операций на линии фронта. (...) Мы должны строить укрепления. Должны заботиться о жизни каждого солдата. Нужно забыть слова „наступательная операция“. Перестать их использовать. Хватит убивать людей. Остановите это! Постарайтесь остановить российские войска. Оборона территории имеет наивысший приоритет. Используйте укрепления, минные поля, современную противовоздушную оборону против управляемых бомб. Все эти меры могут остановить Россию и заставить ее заплатить более высокую цену".