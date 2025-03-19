Путин в беседе с Трампом подтвердил настрой на мирное урегулирование на Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017.

Оно должно носить устойчивый и долгосрочный характер, указал президент РФ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению украинского конфликта, которое будет носить устойчивый и долгосрочный характер. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер", - говорится в сообщении.

Глава государства также вновь указал на то, что пути урегулирования должны учитывать "безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности".