Войти
Военное обозрение

Боевой вертолёт Ми-28 ВКС РФ потерпел крушение в Ленинградской области

338
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Военный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Ленинградской области, экипаж при падении машины погиб. Об этом сообщают российские ресурсы.

Согласно имеющейся на данный момент информации, вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, в ходе которого потерпел крушение. Машина упала в Волосовском районе Ленинградской области, в поле недалеко от деревни Шуговицы. При падении вертолет разрушился и загорелся, экипаж в составе двух человек погиб.

В Минобороны подтвердили падение вертолета Ми-28, заявив, что машина была без боекомплекта и выполняла учебно-тренировочный полет. Экипаж погиб.

Источник изображения: topwar.ru

18 марта 2025 года при выполнении планового учебно-тренировочного полета в воздушном пространстве над территорией Ленинградской области потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Воздушное судно упало в безлюдной местности вдали от населенных пунктов. Экипаж погиб.

На месте работает поисково-спасательная группа, а также экстренные службы. Причина падения вертолета не установлена, этим займется специальная комиссия ВКС РФ, которая уже вылетела к месту падения вертолета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МИ-28
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 10:17
  • 2
Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации
  • 19.03 09:55
  • 8129
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 06:23
  • 0
Ответ на "В США рассказали об уязвимом положении «Абрамсов» ВСУ", фактически, на "The M1 Abrams Tank Faces Unprecedented Challenges in Ukraine"
  • 19.03 01:39
  • 1
SCMP: Китай допускает пересмотр своей политики в Арктике после улучшения российско-американских отношений (South China Morning Post, Гонконг)
  • 19.03 01:26
  • 7
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 19.03 01:08
  • 1
От открытой вербовки к диалогу? ЦРУ меняет язык общения с РФ - Мнения ТАСС
  • 18.03 21:26
  • 0
Я вам скажу, что "шокировало американцев".
  • 18.03 20:51
  • 0
Ответ на "В США пришли в ужас от превосходства дронов в современном бою"
  • 18.03 20:29
  • 1
«Улей для роя беспилотников»: Минобороны Франции показало испытания комплекса управления группировкой дронов
  • 18.03 20:22
  • 1
«Наши бортовые радары превосходят российские»: ВВС Индии предложили доработать истребитель Су-57
  • 18.03 20:18
  • 0
Ответ на "«Антанта 2.0» готова нанести стратегическое поражение России"
  • 18.03 17:43
  • 0
Беларусь и Россия – интеграция во всех сферах взаимодействия
  • 18.03 17:29
  • 0
«Антанта 2.0» готова нанести стратегическое поражение России
  • 18.03 15:18
  • 106
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 18.03 12:34
  • 1
Lockheed Martin поставит крупную партию ракет JASSM и LRASM ВС США