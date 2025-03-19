Боевой вертолёт Ми-28 ВКС РФ потерпел крушение в Ленинградской области

Источник изображения: topwar.ru
Военный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Ленинградской области, экипаж при падении машины погиб. Об этом сообщают российские ресурсы.
Согласно имеющейся на данный момент информации, вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, в ходе которого потерпел крушение. Машина упала в Волосовском районе Ленинградской области, в поле недалеко от деревни Шуговицы. При падении вертолет разрушился и загорелся, экипаж в составе двух человек погиб.
В Минобороны подтвердили падение вертолета Ми-28, заявив, что машина была без боекомплекта и выполняла учебно-тренировочный полет. Экипаж погиб.
Источник изображения: topwar.ru
На месте работает поисково-спасательная группа, а также экстренные службы. Причина падения вертолета не установлена, этим займется специальная комиссия ВКС РФ, которая уже вылетела к месту падения вертолета.