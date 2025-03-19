SCMP: Китай допускает пересмотр своей политики в Арктике после улучшения российско-американских отношений (South China Morning Post, Гонконг)

SCMP: арктические амбиции Пекина подверглись серьезному испытанию

В 2018 году Китай объявил себя "околоарктической" державой. Термин спорный, но в полной мере отражающий арктические амбиции поднебесной. Впрочем, в арктических делах Пекина сохраняется значительная зависимость от Москвы. Приведет ли потепление в отношениях России и США к вытеснению Китая из Арктики?

Сильвия Чжуан (Sylvie Zhuang)

Чтобы получить доступ к Крайнему Северу, Пекин делает ставку на Москву. Однако происходящие в мире геополитические изменения могут привести к вытеснению Китая из Арктики.

Ожидается, что Китай пересмотрит свою арктическую политику, включая стремление стать к 2030 году великой полярной державой, в свете нарастающей обеспокоенности северных государств и возможного заключения сделки о сотрудничестве России и США в этом регионе. Такое мнение высказывают эксперты и осведомленные источники.

Пекин в 2018 году выдвинул план под названием "Полярный Шелковый путь" в качестве дополнения к своей масштабной инфраструктурной инициативе "Один пояс – один путь". План этот изложен в правительственном документе и предусматривает получение доступа к богатому полезными ископаемыми арктическому региону, а также усиление роли Пекина в управлении им.

Китай называет себя "околоарктическим государством", хотя расположен он на 1 400 километров южнее Северного полярного круга и не имеет в этом регионе никаких территорий. Это вызывает подозрения у США и их союзников, особенно в условиях усиления геополитического соперничества.

Это также вызывает негативную ответную реакцию со стороны арктических стран, включая Россию, которой принадлежит более половины береговой линии арктического региона, и которая уже давно придает первостепенное значение сохранению своего суверенитета в Арктике.

С тех пор Китай делает все больший акцент на научной дипломатии, в том числе, уделяя серьезное внимание строительству тяжелых ледоколов и проведению полярных наблюдений. При этом он в значительной степени приглушает другие свои другие устремления.

По словам Марка Лантеня, профессора политологии Арктического университета Норвегии, "Китай старается пересмотреть идею "Полярного шелкового пути", а также избрал более практичный подход к Арктике".

Один осведомленный источник, напрямую знакомый с этой ситуацией и согласившийся на разговор на условии соблюдения анонимности, отметил, что интерес Пекина к продвижению в Арктике, по всей видимости, снижается в ответ на геополитическую напряжённость.

"Китай впервые объявил в правительственном программном документе о своем интересе в довольно агрессивной манере, и тогда термин "околоарктическое государство не понравился никому", — сказал этот источник.

"Теперь китайцы перестали использовать этот термин, и я думаю, что мы наблюдаем отход или значительное ослабление интереса Китая к Арктике".

Тем не менее, эксперт по Арктике и преподаватель геополитики и безопасности из британского Университета Лафборо Дункан Депледж отмечает сохраняющийся упор Пекина на строительство тяжелых ледоколов. "Я не уверен, что интерес Китая к Арктике снизился", — сказал он.

"Я считаю, что Китай по-прежнему очень заинтересован в многочисленных существующих возможностях, и стремится к более активному участию в арктической науке и торговле", — отметил Депледж.

Стремление проводить полярные наблюдения и создавать тяжелые ледоколы является частью национальной стратегии развития Китая, изложенной в 14-м пятилетнем плане на 2021-2025 годы.

Китай сегодня обладает четырьмя такими прочными судами, последним из которых является "Цзиди", что означает "полярный регион". Его строительство было завершено в прошлом году для поддержки проводимых в Арктике исследований, и оно вошло в состав китайского ледокольного флота наряду с ледоколами "Сюэлун 1" и "Сюэлун 2".

Давая в октябре интервью газете "Жэньминь Жибао", главный эксперт Китайской государственной судостроительной корпорации Ву Ган заявил, что "ключевая техническая задача для Китая сейчас - строительство тяжелых ледоколов".

Учитывая, что опыт и знания в этой области сосредоточены в арктических странах, и что только в России есть атомные ледоколы, Китаю предстоит "долгий и трудный путь", отметил Ву.

Китай и Россия совместно работают над развитием морских путей, которые открываются в результате глобального потепления, расширяя возможности для высокодоходных морских перевозок по таким маршрутам, которые сокращают время в пути между Европой и Азией.

В августе прошлого года премьер Ли Цян и его российский коллега Михаил Мишустин подписали совместное коммюнике, в котором изложена договоренность сторон о развитии арктических морских путей.

Китайские государственные компании также исследуют природные ресурсы региона. В декабре изыскатели на буровой установке COSL Prospector компании China Oilfield Services обнаружили в норвежских арктических водах месторождение с оценочным объемом до 52 миллионов баррелей нефти.

НАТО обеспокоена активностью Китая в этом регионе, в том числе, его сотрудничеством с Россией — единственной арктической страной, не входящей в Североатлантический военный альянс, но являющейся членом созданного в 1996 году межгосударственного Арктического совета.

Остальными членами совета являются Соединенные Штаты, Канада, Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия и Швеция. Китай и еще 12 стран, включая Францию, Германию и Японию, имеют статус наблюдателя и могут принимать участие в его обсуждениях.

В 2022 году тогдашний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость установить более заметное присутствие альянса вокруг Северного полюса, где Россия проявляет постоянно усиливающуюся военную активность.

Есть признаки того, что российско-китайское сотрудничество в регионе распространяется и на военную сферу. В октябре китайская береговая охрана впервые провела совместное патрулирование с российскими коллегами, отправив свои корабли из северной части Тихого океана в Северный Ледовитый океан.

Не указывая на Китай напрямую, министр иностранных дел Канады Мелани Джоли сказала в декабре, что Оттаве нужно "жестко" реагировать на усиливающуюся конкуренцию в Арктике, потому что "многие страны, включая неарктические государства, стремятся играть более важную роль в арктических делах".

Канада выразила свои опасения и в 2020 году, когда Оттава не дала китайской государственной компании Shandong Gold Mining приобрести фирму со штаб-квартирой в Торонто, которая владеет золотым прииском в Арктике, отказав ей по соображениям национальной безопасности.

Но сотрудничество Пекина с Москвой следует рассматривать "скорее, как случайное, а не стратегическое", согласно анонимному источнику. "Я думаю, нам очень важно проводить четкое различие между Россией и Китаем", — сказал этот источник.

"Россия представляет непосредственную военную угрозу, а китайские цели являются более долгосрочными. Он сосредоточен на исследованиях и морских перевозках, а военные интересы Китая как правило очень далеки от северных стран".

Внезапное потепление отношений между Россией и США после возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом также может повлиять на арктические амбиции Китая, говорит Депледж из Университета Лафборо.

Двусторонние связи Китая с Россией в последние годы значительно углубились и укрепились благодаря их общим взглядам на США как на противника. Кульминацией стало заявление Пекина о "безграничном" партнерстве с Москвой, прозвучавшее за несколько дней до начала российской военной операции на Украине.

Но внезапный сдвиг в позиции Вашингтона по отношению к Украине при Трампе привел к неопределенности для Пекина. США, стремясь к прекращению огня, одновременно пытаются восстановить отношения с Россией.

Трамп уже проявляет интерес к Арктике, и соглашение между Россией и США, предусматривающее сотрудничество в регионе, вполне может быть подписано после переговоров по Украине.

"Я думаю, что Китаю в данный момент непросто, особенно если Трамп и Путин заключат соглашение по Арктике, которое будет предусматривать явное выдавливание Китая из этого региона", — сказал Депледж.

"Если все это произойдет, тогда возникает вопрос: с кем Россия предпочтет сотрудничать? Будет ли они работать с Китаем или отдаст предпочтение Трампу? А может, она будет стремиться к поддержанию баланса между ними?"

В условиях меняющейся динамики отношений между Москвой и Вашингтоном зависимость Китая от России в Арктике может стать "рискованной стратегией", считает Депледж, который также отмечает, что "Китаю будет довольно трудно найти другие пути проникновения в этот регион".

Лантень из Арктического университета Норвегии также отметил, что Китай по-прежнему зависит от "доброй воли России" в получении доступа к полярному региону; но в то же время он указал на дополнительную неопределенность для Пекина, возникающую из-за ослабленной дееспособности Арктического совета.

Помимо участия в заключении договоров, таких как соглашения о поисково-спасательных операциях и научном сотрудничестве, совет решает задачи по предотвращению последствий климатических изменений, что может привести к трениям с Белым Домом Трампа, скептически относящегося к изменениям климата.

Участие России в работе совета было ослаблено военными действиями на Украине, а у США усилилась напряженность в отношениях с членами совета Канадой и Данией — в вопросах пошлин и будущего Гренландии, соответственно.

Анонимный источник назвал Арктический совет организацией "переживающей не лучшие времена", добавив, что с учетом геополитических обстоятельств "поддерживать его существование в одиночку будет трудно".

Малоэффективный Арктический совет может создать такую ситуацию, когда Китай лишится площадки для налаживания партнерства с арктическими странами, не сможет участвовать в научных исследованиях и оказывать влияние на регион.

Это можно рассматривать как один из самых неотложных и важных вопросов, стоящих перед Пекином, который пересматривает свои действия в условиях меняющегося арктического ландшафта и обширных геополитических изменений, происходящих в настоящее время, говорит Лантень.

"В данный момент главный вопрос — как совет сможет функционировать в этих обстоятельствах. Если он не сможет работать, это наверняка вызовет множество споров в Китае о том, что делать дальше".

Потепление в российско-американских отношениях может помешать арктическим амбициям Китая