ОСК пока отказалась от приморской верфи "Звезда"

Сделка по вхождению судостроительного комплекса "Звезда" в контур Объединенной судостроительной корпорации отменена, у госхолдинга нет на нее средств. Об этом журналистам заявил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Оценка больше не идет. Сделки нет уже. И не будет", – цитирует его слова Интерфакс.

ССК "Звезда" Википедия

Отвечая на вопрос о причинах отмены сделки, он заявил: "Потому что у ОСК нет пока средств, а там есть эффективный собственник, он продолжит работать. Тема закрыта".

В ноябре прошлого года "Роснефть" и ВТБ объявили о начале переговоров по вхождению комплекса "Звезда" в контур Объединенной судостроительной корпорации. Отвечая тогда на вопрос о возможной сумме сделки, Андрей Костин напомнил, что "Роснефть" оценила понесенные издержки на строительство верфи в сумму примерно 250 млрд рублей.

Судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень (Приморский край), в 20 км от Владивостока, задумывался как самая современная и оснащенная в России верфь, на которой можно будет строить суда любого класса и любого назначения. Изначально реализацией проекта занимались ОСК и южнокорейская Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., но в 2012 году иностранные партнеры вышли из проекта.

Затем реализацию "Звезды" передали консорциуму "Роснефти" и Газпромбанка – партнеры получили 75% в проекте (блокпакет остался за ОСК, но постепенно его размер снижался). "Роснефть" стала якорным заказчиком проекта.

Всего на верфи спущено на воду уже 12 судов, строятся еще 23 судна из более чем 50 заказов, находящихся в портфеле предприятия. На заводе находится в производстве первый атомный ледокол проекта 10510 (шифр "Лидер"), стоимость которого превышает 120 млрд рублей.