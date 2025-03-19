В России при участии холдинга Швабе" создается Национальный гелиогеофизический комплекс РАН

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Лыткаринский завод оптического стекла принимает участие в реализации масштабного проекта по созданию Национального гелиогеофизического комплекса РАН, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"На данный момент при участии специалистов успешно разработаны два ключевых инструмента - комплекс пассивных оптических инструментов для изучения верхних слоёв атмосферы Земли, а также радиогелиограф. Последний способен проводить высокоточные наблюдения за солнечными процессами в трёх различных спектральных диапазонах", - сказано в сообщении, распространённом во вторник.

По информации пресс-службы, сейчас проект готовится ко второму этапу, который продлится до 2029-2030 годов. В этот период планируется построить солнечный телескоп-коронограф с диаметром зеркала три метра, а также разработать ещё четыре инструмента мирового класса - систему радаров, мезостратосферный лидар, нагревный стенд и центр управления.