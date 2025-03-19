Войти
Интерфакс-АВН

В России при участии холдинга Швабе" создается Национальный гелиогеофизический комплекс РАН

294
0
0
Тепловизор производства Лыткаринского завода оптического стекла
Тепловизор производства Лыткаринского завода оптического стекла.
Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Швабе"

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Лыткаринский завод оптического стекла принимает участие в реализации масштабного проекта по созданию Национального гелиогеофизического комплекса РАН, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"На данный момент при участии специалистов успешно разработаны два ключевых инструмента - комплекс пассивных оптических инструментов для изучения верхних слоёв атмосферы Земли, а также радиогелиограф. Последний способен проводить высокоточные наблюдения за солнечными процессами в трёх различных спектральных диапазонах", - сказано в сообщении, распространённом во вторник.

По информации пресс-службы, сейчас проект готовится ко второму этапу, который продлится до 2029-2030 годов. В этот период планируется построить солнечный телескоп-коронограф с диаметром зеркала три метра, а также разработать ещё четыре инструмента мирового класса - систему радаров, мезостратосферный лидар, нагревный стенд и центр управления.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЛЗОС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 10:17
  • 2
Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации
  • 19.03 09:55
  • 8129
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 06:23
  • 0
Ответ на "В США рассказали об уязвимом положении «Абрамсов» ВСУ", фактически, на "The M1 Abrams Tank Faces Unprecedented Challenges in Ukraine"
  • 19.03 01:39
  • 1
SCMP: Китай допускает пересмотр своей политики в Арктике после улучшения российско-американских отношений (South China Morning Post, Гонконг)
  • 19.03 01:26
  • 7
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 19.03 01:08
  • 1
От открытой вербовки к диалогу? ЦРУ меняет язык общения с РФ - Мнения ТАСС
  • 18.03 21:26
  • 0
Я вам скажу, что "шокировало американцев".
  • 18.03 20:51
  • 0
Ответ на "В США пришли в ужас от превосходства дронов в современном бою"
  • 18.03 20:29
  • 1
«Улей для роя беспилотников»: Минобороны Франции показало испытания комплекса управления группировкой дронов
  • 18.03 20:22
  • 1
«Наши бортовые радары превосходят российские»: ВВС Индии предложили доработать истребитель Су-57
  • 18.03 20:18
  • 0
Ответ на "«Антанта 2.0» готова нанести стратегическое поражение России"
  • 18.03 17:43
  • 0
Беларусь и Россия – интеграция во всех сферах взаимодействия
  • 18.03 17:29
  • 0
«Антанта 2.0» готова нанести стратегическое поражение России
  • 18.03 15:18
  • 106
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 18.03 12:34
  • 1
Lockheed Martin поставит крупную партию ракет JASSM и LRASM ВС США