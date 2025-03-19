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Rocket Lab запустила финальную группу французских спутников Kinéis

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Фото: Business Wire / AP
Фото: Business Wire / AP.

SpaceNews: Rocket Lab запустила финальную группу французских спутников Kinéis

Американская компания Rocket Lab успешно запустила финальную группу французских спутников Kinéis. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Пять космических аппаратов были выведены носителем на солнечно-синхронную орбиту высотой 650 километров. К коммерческому использованию спутников после летных испытаний планируется приступить 1 июня.

В январе издание сообщило, что компания Rocket Lab запустит французские спутники интернета вещей Kinéis.

В настоящее время группировка Kinéis насчитывает 25 спутников. По итогам 2026 года французская компания планирует получить выручку 20 миллионов евро и в течение следующих восьми лет нарастить ее до 100 миллионов.

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Rocket Lab
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