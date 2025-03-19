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Ростех

Система посадки для легкой авиации от Ростеха прошла летные испытания

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Система посадки для легкой авиации от Ростеха прошла летные испытания
Система посадки для легкой авиации от Ростеха прошла летные испытания.
Источник изображения: rostec.ru

Разработка Госкорпорации станет одним из центральных экспонатов XXVIII Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед»

Госкорпорация Ростех представляет несколько десятков перспективных разработок на XXVIII Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед». Одним из центральных экспонатов станет малогабаритная информационно-посадочная система (ИПС) от холдинга «Высокоточные комплексы». С ее помощью легкие самолеты и вертолеты могут безопасно совершать посадку на необорудованных площадках даже в сложных метеоусловиях. Оборудование уже прошло летные испытания.

Информационно-посадочная система создана специалистами Центрального научно-исследовательского института автоматики и гидравлики холдинга «Высокоточные комплексы». В ее состав входят блоки бортового и наземного оборудования. Система позволяет с высокой точностью зайти на посадку даже в условиях плохой видимости, а также на необорудованные аэродромы, например на дрейфующую льдину. Решение особенно актуально для удаленных регионов, где отсутствует необходимая инфраструктура.

«Предприятия Ростеха являются постоянными участниками международного салона „Архимед“. Наши инженеры и конструкторы ежегодно завоевывают медали на этой площадке, представляя передовые разработки в самых наукоемких отраслях. В этом году специалисты ЦНИИАГ холдинга „Высокоточные комплексы“ презентуют такую перспективную разработку, как малогабаритная информационно-посадочная система для легких самолетов и вертолетов. Разработчики уже провели лабораторно-стендовые испытания и летную отработку системы. Выполнено более 100 экспериментальных полетов с участием малой авиации. Испытания подтвердили высокие точностные и эксплуатационные характеристики оборудования. Наземные и летные испытания системы продолжаются», — сказали в Ростехе.

Также на международном салоне «Архимед-2025» представлены проекты в области авиации и двигателестроения, а также оптики, медицины и бронетанковой техники. Свои разработки демонстрируют специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации, холдинга «Швабе» и концерна «Уралвагонзавод».

Так, Объединенная двигателестроительная корпорация презентовала отечественный VR-тренажер «Виартикум Д-30», с помощью которого можно изучать в виртуальной среде сложное оборудование, например авиационные двигатели. Это особенно удобно для учащихся школ и студентов — будущих двигателестроителей из удаленных регионов. Разработанная архитектура позволяет с минимальными затратами создавать аналогичные приложения для других отраслей промышленности.

В свою очередь Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова холдинга «Швабе» демонстрирует аппарат искусственной вентиляции легких с модулем электроимпедансной томографии АИВЛ-01, открытую реанимационную систему для новорожденных ОРС-BONO и неонатальный инфракрасный обогреватель «Лучистое тепло — BONO». Кроме того, «Швабе» представил линейку оптических приборов, в частности коллиматорный прицел ПКУ-2М для гражданского оружия от Новосибирского приборостроительного завода.

XXVIII Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» проходит в Москве с 18 по 20 марта при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Всемирной организации интеллектуальной собственности, Министерства обороны Российской Федерации и Роспатента.

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Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
НПЗ
ОДК УК
Роспатент
Ростех
УОМЗ
Уралвагонзавод
Швабе ОАО
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