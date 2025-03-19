В зону СВО отправляется две тысячи дронов УДК, способных «обмануть» системы РЭБ противника

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Разработчиками из Краснодара в зону СВО отправляется две тысячи уникальных дронов-камикадзе (УДК), способных «обмануть» системы РЭБ противника. Техника создавалась при поддержке «Кулибин-клуба» при Народном фронте России.

Об этом сообщили СМИ в пресс-службе общественного движения.

Чтобы противодействовать системам радиоэлектронной борьбы ВСУ, беспилотник может изменить в процессе работы частоту связи и передачи видеосигналов.

При обнаружении противником нашей частоты он начинает ее подавлять. Мы переключаемся на другую частоту, и противнику необходимо какое-то время, чтобы перенастроить свой РЭБ

- объяснил принцип действия техники глава производственной структуры, производящей дроны УДК, которого зовут Андрей.

По его словам, пока украинские военные проводят перенастройку своей аппаратуры на другую частоту, беспилотник успевает либо выполнить боевую задачу, либо опять изменить частотные параметры. Смена частот может производиться как вручную оператором, так и в автоматическом режиме.

Андрей рассказал, что с начала СВО краснодарские инженеры отправили на фронт примерно десять тысяч таких летательных аппаратов. Теперь к отправке готовятся еще две тысячи беспилотников.

УДК уже проявил себя на передовой, с помощью нашего дрона уничтожено более 50 американских бронемашин Bradley и более 30 американо-британских гаубиц М777

- сообщил руководитель инновационного производства.

Дрон способен нести полезную нагрузку массой до четырех килограммов.