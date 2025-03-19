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ЦАМТО

Embraer завершает сборку второго C-390 "Миллениум" для ВВС Венгрии

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Источник изображения: Фото: honvedelem.hu

ЦАМТО, 18 марта. Компания Embraer 11 марта раскрыла информацию о ходе сборки второго многоцелевого самолета KC-390 "Миллениум", предназначенного для поставки командованию ВВС Венгрии.

Как сообщается, на втором самолете была произведена процедура включения питания, продемонстрировавшая работоспособность системы распределение электропитания на базовые элементы. Таким образом, самолет готов к следующему этапу производства, который включает установку дополнительных систем и подготовку к летным испытаниям. Как ожидается, сборка будет завершена в ближайшие месяцы.

Как сообщал ЦАМТО, МО Венгрии заключило с компанией Embraer контракт на поставку двух многоцелевых самолетов KC-390 "Миллениум" в ноябре 2020 года. Самолеты должны быть выполнены в конфигурации для перевозки войск и грузов, дозаправки в воздухе и выполнения функций медицинской эвакуации.

Контракт также включает обучение пилотов и технических специалистов, поддержку и другие услуги. Закупка позволит усилить возможности ВС Венгрии, в первую очередь, в сфере тактических воздушных перевозок, дозаправки в воздухе и медицинской эвакуации, а также при проведении других операций.

Сборка первого самолета KC-390 для ВВС Венгрии началась в ноябре 2021 года. Он был передан заказчику 5 сентября 2024 года.

Всего по состоянию на конец 2024 года Embraer поставила заказчикам десять серийных C-390 "Миллениум". Помимо Венгрии, два самолета поставлены в Португалию и семь – ВВС Бразилии. В настоящее время на линии окончательной сборки также находятся первый С-390 для Австрии и третий для Португалии. С момента поступления первого KC-390 на вооружение ВВС Бразилии их общий налет превысил 16500 часов.

В целом перечень заказов Embraer на C-390 включает: 2 ед. – для ВВС Венгрии, 2 ед. – для ВВС Чехии, 5 ед. – для ВВС Португалии, 5 ед. – для ВВС Нидерландов, 4 ед. – для ВВС Австрии, 3 ед. – для ВВС Республики Корея, 19 ед. – для ВВС Бразилии, 2 ед. – для неназванного заказчика. В текущий портфель заказов Embraer входят 32 самолета для восьми стран. Компания также рассчитывает в ближайшее время заключить контракты на поставку C-390 Швеции и Словакии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Бразилия
Венгрия
Нидерланды
Португалия
Словакия
Чехия
Швеция
Южная Корея
Продукция
KC-390
Компании
Embraer
Проекты
2020-й год
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