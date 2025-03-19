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ЦАМТО

Saab в кратчайшие сроки разработала систему защиты от мини-БЛА

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Многоцелевая РЛС Giraffe 1X
Многоцелевая РЛС Giraffe 1X.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 18 марта. Шведская компания Saab сообщила о выполненной менее чем за три месяца (за 84 дня) разработке концепции системы "Loke", предназначенной для обнаружения и поражения малоразмерных БЛА противника.

Концепция разработана Saab совместно с ВВС Швеции, Агентством материального обеспечения ВС Швеции (FMV) и рядом других партнеров.

По оценке компании, в настоящее время принятие на вооружение решений для противодействия беспилотным летательным аппаратам становится все более актуальным для вооруженных сил из-за быстро меняющегося спектра воздушных угроз.

Применение коммерческих БЛА в бою создало перекос, связанный с необходимостью использования для поражения дешевых дронов традиционных дорогостоящих систем противовоздушной обороны. Мини-БЛА отличаются малозаметностью, могут применяться в составе роя и, действуя автономно, сложно обнаруживаются стандартными методами. При этом, большинство применяемых традиционных средств ПВО предназначены для поражения достаточно крупных воздушных угроз, а не малоразмерных низкоскоростных БЛА. Таким образом, срочно необходимы средства перехвата, "идущие в ногу" с развитием технологий БЛА и обеспечивающие эффективную оборону от них.

Целью реализованного Saab проекта являлась быстрая поставка мобильной адаптируемой системы обороны от БЛА для оснащения подразделений ВВС Швеции.

Модульная концепция разработанной системы охватывает всю цепочку поражения. Она включает в свой состав РЛС Giraffe 1x для обнаружения и классификации БЛА, систему командования и боевого управления на основе концепции ЗРК ближнего действия, а также средства поражения (дистанционно управляемый модуль вооружения Trackfire с 12,7-мм и 7,62-мм пулеметами). Система размещается на шасси двух внедорожников (на одном средства обнаружения, на втором – поражения).

Нельзя сказать, что Saab создала что-то новое в области средств противодействия БЛА, однако обращает на себя внимание то, что компания на основе имеющихся в ее портфеле решений в течение 84 суток разработать готовое предложение для реализации актуальнейшей задачи борьбы с малоразмерными БЛА.

Как заявлено, система является масштабируемой, адаптируется к меняющимся угрозам и может быть дополнительно улучшена в перспективе за счет интеграции новых средств обнаружения и поражения.

В феврале 2025 года ЦАМТО сообщал, что власти Швеции объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи стоимостью около 1,2 млрд. шведских крон (107 млн. евро), в состав которого войдут средства ПВО. Для этого правительство предоставит Агентству материального обеспечения вооруженных сил Швеции разрешение на закупку зенитных ракетных комплексов ближнего действия RBS-70 и зенитных артиллерийских установок TRIDON Mk.2 для передачи ВСУ.

Можно не сомневаться, что в случае проявления ВСУ интереса, Saab обеспечит и поставку Киеву нового недорогого мобильного решения для противодействия БЛА.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Швеция
Продукция
RBS-70
Проекты
БПЛА
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