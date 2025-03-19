Политолог Сушенцов назвал три сценария развития переговорного процесса по Украине

Декан факультета международных отношений МГИМО МИД России назвал наиболее вероятным дипломатическое урегулирование конфликта, так как на это есть воля лидеров РФ и США

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов, говоря о трех сценариях развития переговорного процесса по Украине в 2025 году, назвал наиболее вероятным дипломатическое урегулирование конфликта, менее вероятным - восстановление отношений РФ и США при продолжающемся украинском кризисе, наименее вероятным - срыв переговоров и возвращение к конфронтации. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС.

"В отношении переговоров по украинскому урегулированию есть три сценария. Первый - высоковероятный: движение к глубокому политическому урегулированию. Есть шанс, что это произойдет в 2025 году. На это есть воля лидеров РФ и США. Украина стремилась избежать переговоров, рассчитывая на поддержку Европы для продолжения боевых действий. Европейцы дали понять Украине, что у них нет на это ресурсов, а без помощи Вашингтона Киеву не устоять. Украина была вынуждена согласиться с американским требованием начать переговоры", - отметил эксперт.

"Второй сценарий: восстановление отношений России и США, но продолжение конфликта на Украине при участии европейцев, которые выступят главными спонсорами Киева. Европа готовится к перевооружению и может воспользоваться Украиной, чтобы выиграть время на масштабные военные реформы. Второй сценарий менее вероятен по сравнению с первым, поскольку Евросоюз - слабая опора для каких-либо крупных военных предприятий и все еще серьезно разобщен. Путь к милитаризации ЕС неизбежно приведет к расколу объединения как минимум на две части. Останутся страны-алармисты и государства, выступающие за нейтралитет. Все это в конечном счете может привести к полному распаду ЕС", - пояснил политолог.

"Третий и наименее вероятный сценарий - срыв переговоров и возврат к политике времен президентства Джо Байдена, когда США поддерживали Украину, а Запад пытался нанести России стратегическое поражение. Этот вариант маловероятен, поскольку не соответствует приоритетам администрации президента США Дональда Трампа, который считает участие в зарубежных конфликтах порочным для американских интересов. Трамп делает ставку на экономическое развитие, расширение территории США и укрепление роли доллара в международной торговле. Продолжение украинского кризиса не входит в число его приоритетов", - уточнил аналитик.

Капитуляция Украины - вопрос времени

По мнению Сушенцова, "украинский кризис превратился для США в бесконечный поток унижения и плохих новостей: американское оружие не может обеспечить Украине успеха, режим в Киеве постоянно теряет возможности защищать свои интересы".

Как отметил политолог, "Трамп и представители его администрации заявляют, что у США есть рычаги давления на Россию в виде санкций, но и в Вашингтоне, и в Москве понимают, что какие-либо санкционные возможности Запад исчерпал".

"Россия искренне желает политического урегулирования ситуации на Украине, но только с учетом российских интересов. С конца 2021 года руководство РФ неоднократно их озвучивало. Если эти интересы будут удовлетворены, Россия готова будет достичь своих целей политическим путем. В ином случае Россия продолжит военным образом добиваться своих целей", - считает аналитик.

"Трамп высказал разумную идею, с которой Россия полностью согласна: обострение украинского кризиса в 2022 году вызвано тем, что Байден неправильно понял интересы Соединенных Штатов и пытался нанести России стратегическое поражение на Украине. Эта идея неосуществима и ничего не принесла Вашингтону. Трамп стремится вывести США из состава участников этого кризиса. Он понимает, что капитуляция Украины - вопрос времени. Для всех очевидно, что Запад не обладает ресурсами для того, чтобы победить Россию", - заключил Сушенцов.

Контакты РФ и США

Телефонный разговор Путина и Трампа состоится во вторник. Факт подготовки к звонку накануне подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле отметили, что подготовят к беседе тезисы по всем актуальным вопросам, в первую очередь по украинскому урегулированию. Трамп же заявил журналистам, что планирует уделить внимание территориальным и инфраструктурным вопросам в контексте украинского конфликта.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля - это была первая официальная беседа руководителей России и США за три года. Лидеры обсуждали украинский конфликт и отношения двух стран, договорившись продолжить контакты, включая личные встречи.

После этого США провели переговоры с российскими и украинскими делегациями в Саудовской Аравии. Российско-американские переговоры были в том числе посвящены сближению позиций Москвы и Вашингтона и контактам по Украине. Итогами американо-украинской встречи стали согласие Киева на 30-дневное прекращение огня и решение США возобновить оказание военной помощи Украине. Вашингтон заявил, что теперь ожидает согласия России на перемирие.

Путин 13 марта пояснил, что Россия "за, но есть нюансы". Основные нюансы таковы: на линии в 2 тыс. км сложно контролировать прекращение огня; под Курском находятся взятые в котел украинские военные; Киев может использовать 30-дневное перемирие для перевооружения. Но в целом, подчеркнул он, Москва поддерживает идею "закончить конфликт мирными средствами".

В тот же день Путин встретился в Кремле со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, передав "дополнительные сигналы" Трампу. По словам Уиткоффа, их беседа длилась 3-4 часа и была позитивной.

Президент России летом 2024 года на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, на Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.