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ТАСС

Экс-президент Словении считает, что Киев проиграл в конфликте

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Киев
Киев.
Источник изображения: © Eugen Kotenko via Reuters Connect

Мир на Украине достижим, отметил Данило Тюрк

БЕЛГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Украинская сторона проиграла в конфликте с Россией, при этом мир возможен на основе нейтрального статуса Киева и гарантий безопасности. Такое мнение выразил бывший президент Словении (2007-2012) Данило Тюрк.

"То, что предлагалось в Стамбуле, было очень интересным. Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины был готов к подписанию. Это могло бы стать основой нынешнего соглашения, хотя я не знаю, что обсуждали представители США, Украины и России в последние недели и является ли это реалистичным путем вперед. Есть путь к постоянному нейтралитету Украины, есть и другие варианты, которые можно обсудить. Это означает, что задача поиска пути, который обеспечит дальнейший путь к прочному миру, достижима. В ближайшие дни мы увидим, как далеко зайдут президенты [США Дональд] Трамп и [России Владимир] Путин", - сказал Тюрк газете Delo.

Бывший словенский президент также полагает, что Киев сейчас "практически полностью зависит" от США. "У Украины нет никаких шансов вернуть себе территории, которые сейчас находятся под контролем России. Сейчас самое время начать серьезные переговоры", - подчеркнул он. Тюрк также выразил уверенность в том, что украинская сторона потерпела поражение в конфликте.

Разговор президентов РФ и США состоится сегодня во второй половине дня. В Кремле отметили, что подготовят к беседе тезисы по всем актуальным вопросам, в первую очередь по украинскому урегулированию. Трамп же заявил журналистам, что планирует уделить внимание территориальным и инфраструктурным вопросам в контексте украинского конфликта. 

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Страны
Россия
Словения
США
Украина
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