ВСУ потеряли мостоукладчик на базе редкого танка M60A2 Starship

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли мостоукладчик М60 AVLB производства США, который построен на базе редкого танка M60A2 Starship. Об этом сообщает «Российская газета».

Инженерную машину уничтожили Вооруженные силы России в ходе операции по освобождению курского приграничья.

Первые мостоукладчики строили на основе корпусов танков M60 и M60A1, а с 1987 по 1996 год выпускали M60A1 AVLB. В основе этих машин лежит M60A2 Starship — танк, который мог вести огонь обычными снарядами и противотанковыми ракетами Shillelagh. Считается, что Киеву передали 18 мостоукладчиков M60 AVLB.

Машина может нести мостовую конструкцию длиной 18 метров с грузоподъемностью 60 тонн или 15-метровый мост, выдерживающий 70 тонн. M60A1 AVLB весит 48,4 тонны.

Ранее в марте стало известно, что Вооруженные силы России захватили переданный ВСУ немецкий танковый мостоукладчик Biber в Курской области. Машина на шасси танка Leopard 1 несет мост длиной 22 метра.