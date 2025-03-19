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Интерфакс-АВН

Польша и прибалтийские страны выходят из конвенции по противопехотным минам

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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток".
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Минск. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Литва объявила о решении выйти из Конвенции о противопехотных минах (Оттавская конвенция), к этому решению присоединились Польша, Латвия и Эстония, заявила во вторник пресс-служба литовского Минобороны.

"Военные угрозы государствам, граничащим с Беларусью и Россией, за последние годы существенно возросли, поэтому важно укреплять сдерживающий и оборонный потенциал этих стран. После интенсивных обсуждений единогласное решение о выходе из Оттавской конвенции, согласованное министрами обороны стран Балтии и Польши, посылает стратегический сигнал о том, что будут использованы все возможности для усиления сдерживания и эффективной защиты и осуществления свободы выбора военных действий".

Уточняется, что для завершения процедуры решение должно быть ратифицировано президентом и парламентом Литвы.

"Единая позиция, достигнутая в ходе интенсивных дискуссий, отражает общий подход стран Балтии и Польши к сложной геополитической ситуации. Мы хотим обеспечить общие принципы в достижении максимально эффективной защиты наших границ. Мы также обсудили нашу позицию с союзниками, которые разместили или планируют разместить войска на нашей территории. Я благодарна за их конструктивный подход к нашей деликатной ситуации", - прокомментировала министр национальной обороны Довиле Шакалене, которую цитирует пресс-служба ведомства.

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