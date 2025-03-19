Кнопка удаленного выключения F-35? Заказчики опасаются за судьбу купленных у США самолетов

Власти Германии, как и ряда других стран Европы и Америки, ранее заказавших или планировавших заказать у США новейшие истребители F-35 пятого поколения, начали сомневаться в правильности своего выбора на фоне растущих разногласий с Вашингтоном. Как написала немецкая газета Bild, в Берлине и некоторых других западных столицах растет страх, что весь парк их новых F-35 может оказаться непригодным к применению, если США, как выразилось издание, нажмут на свою "кнопку выключения". ТАСС разбирался в оборонной зависимости Европы от Соединенных Штатов.

Под "кнопкой" подразумеваются разные вещи. Некоторые полагают, что такая кнопка вполне реальна и, как считается, позволяет американской администрации в буквальном смысле отключить всю электронику на истребителях, вследствие чего полеты на них станут невозможными.

Для других это скорее метафорическое высказывание, означающее, что Вашингтон вправе наложить запрет на поставку запчастей для европейских F-35, равно как и прекратить их сервисное обслуживание, а также модернизацию и актуализацию до последних технологических стандартов.

За управление процедурами материально-технического обеспечения (МТО) F-35, находящихся на вооружении всех стран-операторов, в настоящее время отвечает система ODIN (Operational Data Integrated Network). Предполагается, что она дает локальным центрам, где осуществляется МТО этих самолетов, определенную автономию, что снижает зависимость каждого конкретного оператора от США и уменьшает вероятность внешнего вмешательства в эти мероприятия. Тем не менее до конца неизвестно, обладает Вашингтон контролем над этой системой или нет.

На фоне перечисленных угроз, которые, как указали в Bild, тем не менее не имеют пока под собой реальной почвы, в Берлине начали звучать предложения относительно пересмотра программы закупок американских истребителей. "Если нам придется опасаться того, что США могут сделать с немецкими F-35 то же самое, что сейчас делается с украинскими F-16, мы могли бы рассмотреть возможность разорвать контракт", — привела газета мнение экс-посла Германии в США и экс-председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера. В начале марта президент США Дональд Трамп отдал распоряжение приостановить военную помощь Украине, в том числе, по сообщениям ряда СМИ, и поставку запчастей и оборудования для истребителей, переданных Киеву западными странами. Однако позже Трамп отменил свое решение и возобновил помощь Украине.

С мнением дипломата согласны и некоторые немецкие законодатели, указавшие, что Германии, возможно, следовало бы предпринять такие же шаги по F-35, какие ранее предприняли ОАЭ. Последние, в частности, отказались от запланированного приобретения американских самолетов из-за того, что Вашингтон планировал передать стране самолеты с пониженными характеристиками, чтобы они не превосходили по своим боевым качествам F-35 Израиля.

В случае Германии, как отметил в беседе с Bild депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Инго Гадехенс, необходимо "рассмотреть все под лупой и проявить осторожность". "Если мы тратим столько денег на [такое дорогостоящее оружие, как] F-35, то мы также должны иметь возможность самостоятельно решать, как его применять", — заявил он.

Берлин ранее заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на закупку 35 самолетов F-35A аэродромного базирования с вооружением и сопутствующим оборудованием общей стоимостью около $10 млрд. В июне прошлого года агентство Reuters сообщило, что страна планирует закупить еще восемь таких истребителей, доведя численность их парка до 43 единиц.

Если изначально согласованные сроки будут соблюдены, то приемку своего первого самолета люфтваффе Бундесвера осуществят в течение 2026 года, а в ФРГ он прибудет в следующем, 2027 году.

Два года назад Lockheed Martin и ее главный партнер по программе F-35 корпорация Northrop Grumman подписали декларацию о намерениях с немецким концерном Rheinmetall. Последнему предложили на своих мощностях выпускать центральные секции фюзеляжа для будущих, в том числе немецких, F-35. Однако несколько месяцев назад, перед победой в президентской гонке в США Дональда Трампа, в Берлине решили, что все 35 заказанных истребителей будут собираться на американской территории, а не в Европе, несмотря на то что завод по их сборке существует в Италии.

Сложный выбор

Решение рассмотреть альтернативы закупкам F-35 из-за позиции Трампа в отношении остальных членов НАТО приняли также в Лиссабоне и Оттаве.

"Срок службы [наших] F-16 подходит к концу, и мы должны искать им замену, — сказал министр обороны Португалии Нуну Мелу в интервью газете Publico. — Однако при принятии решения мы не можем игнорировать геополитическую обстановку. Нынешняя позиция США в отношении НАТО и по международной повестке вынуждает нас искать иные варианты. Для нас важна прежде всего предсказуемость наших союзников, мы должны быть уверены, что наши партнеры всегда будут на нашей стороне".

Глава ведомства выразил опасение, что разногласия с новой администрацией США могут создать риски ограничений в поставках, МТО и применении по назначению самолетов F-35, имеющихся в распоряжении европейских членов альянса.

В Канаде же, если верить агентству Bloomberg, сославшемуся на неназванного представителя Минобороны страны, пересмотреть контракт на закупку F-35 распорядился новый глава правительства Марк Карни.

По его информации, через несколько часов после вступления в должность 14 марта Карни поручил министру национальной обороны Уильяму Блэру пересмотреть сделку и определить, "является ли она в своем нынешнем виде лучшей инвестицией для Канады и есть ли другие варианты, которые могли бы лучше удовлетворить потребности Канады". По оценкам Bloomberg, такое решение Карни стало "новым витком в споре двух стран" после введения Трампом в начале марта таможенных пошлин на канадский импорт.

Как написало агентство, Lockheed Martin выиграла тендер на поставку Оттаве истребителей F-35 в 2023 году, обойдя американскую авиастроительную корпорацию Boeing и шведский концерн Saab. Сделка предусматривала поставку Канаде 88 самолетов общей стоимостью 19 млрд канадских долларов ($13,2 млрд). Предполагалось, что на вооружении национальных ВВС они заменят более старые истребители CF-18 Hornet. 76 таких самолетов служат там с 1982 года, хотя и были неоднократно модернизированы.

Оплата была поделена на транши, и Оттава взяла на себя юридическое обязательство по финансированию первой партии из 16 самолетов, которая должна быть поставлена государству в следующем году. Как отметил представитель оборонного ведомства Канады, контракт не был разорван, однако власти страны намерены "убедиться, что он отвечает интересам страны и ее вооруженных сил".

Примечательно, что сразу после заявлений из Португалии официальному представителю Lockheed Martin Ребекке Миллер задали вопрос, может ли Оттава последовать примеру Лиссабона. В ответ Миллер заявила, что компания высоко ценит сотрудничество с канадскими ВВС, длящееся на протяжении уже долгих лет, и надеется на его продолжение в будущем, — точка зрения, которую в нынешнем Белом доме, похоже, не разделяют.

Отраслевые же издания, в частности порталы Infodefensa и Army Recognition, уверены, что Оттава уже находится в поисках — по словам последнего, даже "в активных поисках" — альтернатив американским истребителям. По одной из версий, Канада может вернуться к закупке истребителей JAS 39 Gripen у Saab, занявших второе место в упомянутом тендере, в котором победили F-35.

В Army Recognition, в частности, считают, что Gripen представляет собой "привлекательный баланс" между соответствием современным технологическим стандартам и независимостью в плане вариантов его боевого применения. Как заявил портал, шведский самолет отличается многофункциональностью, относительно недорогим обслуживанием и эксплуатацией.

При этом издание умолчало о том, что ряд компонентов для Gripen подпадает под экспортные ограничения со стороны США. Поэтому закупка таких самолетов для Оттавы также будет проблематична.

Другим вариантом для североамериканской страны Army Recognition назвал французский истребитель Rafale. Он существует еще и в палубном варианте, поэтому обладает преимуществом перед Gripen, хотя и дороже шведского.

По мнению портала, французский военно-промышленный комплекс давно сотрудничает с Канадой, что может способствовать тому, чтобы переговоры относительно включения Rafale в состав канадских ВВС прошли достаточно гладко. Истребитель Typhoon консорциума Eurofighter — еще одна потенциальная альтернатива, которая еще больше повысила бы оперативную совместимость североамериканской страны с ее европейскими союзниками по НАТО.

Несмотря на политические и экономические разногласия с США, издание также предложило в качестве возможных вариантов замены F-35 истребители F/A-18 Super Hornet американской Boeing и F-16V все той же Lockheed Martin. Там решили, что эти самолеты претендуют на данную роль лишь потому, что являются более дешевыми, чем F-35.

Еще одна опция для Канады — запустить программу разработки собственного истребителя пятого поколения. Или же присоединиться к уже существующей — например, к GCAP (Global Combat Air Programme), в которой участвуют Британия, Италия и Япония. Однако в таком случае без новых истребителей Оттава рискует остаться как минимум до 2035 года.

Все те же варианты Army Recognition прочит и Португалии, чьи самолеты F-16 подлежат скорому списанию из-за окончания планового срока службы. В дополнение к ним, как считает издание, Лиссабон может претендовать на участие в разработке и, как следствие, закупке турецкого истребителя пятого поколения Kaan, хотя в Анкаре ранее и подчеркивали, что не планируют продавать его за рубеж.

"Кнопка": миф или реальность?

Тем временем, как практически в один голос заявили все западные военно-технические издания, не было и нет никаких свидетельств того, что так называемая "кнопка выключения" F-35 — реальная или метафорическая — на самом деле существует. Хотя слухи о ее существовании, как отметили порталы The War Zone (TWZ) и Defense One, ходят уже давно.

Представители властей ряда стран, которые выбрали для модернизации своих ВВС американские истребители, уже успели высказаться по этому поводу. Минобороны Швейцарии, например, в своем пресс-релизе выступило с опровержением информации о существовании вышеупомянутой "кнопки", заявив, что повлиять на работу бортового оборудования F-35 извне невозможно.

Согласно ведомству, с момента их передачи в распоряжение заказчика эти истребители могут работать и автономно. Более того, указали там, Швейцария, например, не нуждается в разрешении США на применение своих F-35 в целях самообороны.

Что касается вооружений для этих истребителей, то настройка и актуализация программного обеспечения, в частности ракет типа AMRAAM, осуществляется на территории Швейцарии с помощью специального оборудования, поставленного стране США. Для прохождения всех этих процедур отправлять "перепрошиваемые" изделия в Соединенные Штаты не требуется.

"Нет никаких признаков того, что это (отключение F-35 — прим. ТАСС) возможно, — заявил в интервью газете La Dernière Heure ("Дерньер Ор") начальник бельгийского Генштаба генерал от авиации Фредерик Вансина. — F-35 — это не дистанционно управляемый самолет. Программа зиждется на глобальной сети поставок, причем комплектующие и расходные материалы к ним постоянно циркулируют между странами-операторами".

При этом швейцарское Минобороны признало, что европейская или какая-либо другая страна, обладающая американскими истребителями, так или иначе все же зависима от США, поскольку все F-35 используют для передачи данных тактический канал связи Link 16, а для навигации — систему GPS. Однако, как утверждают в ведомстве, эти самолеты, равно как и зенитные комплексы Patriot, можно применять по назначению и без них.

Более того, заявила швейцарская сторона, чем больше стран — операторов F-35 будет в Европе, тем меньше все они будут зависеть от США в плане МТО.

Представительница Lockheed Martin Ребекка Миллер также позже высказалась насчет этой "кнопки", сказав, что в рамках межгосударственных контрактов производитель F-35 передает заказчикам все сопутствующее оборудование и программное обеспечение, необходимое для содержания и эксплуатации этих самолетов, чтобы каждая отдельно взятая страна не была в этом ограничена.

Представитель объединенного управления программой F-35 в Пентагоне, в свою очередь, заявил TWZ, что этот самолет с самого начала своей разработки задумывался как коллективное детище стран — участниц этой инициативы, которая реализуется на основании тщательным образом продуманных и закрепленных договоренностей, чтобы учесть и соблюсти интересы всех и каждого. "Сила программы F-35 заключается в глобальном партнерстве, и мы остаемся верны тому, чтобы обеспечивать всех эксплуатантов [самолетами с] полным функционалом и той поддержкой, которая им необходима", — подчеркнул собеседник издания.

В TWZ, однако, обратили внимание на то, что контроль за экспортом компонентов, входящих в состав F-35, так или иначе остается за американской администрацией, а эксклюзивные права на ключевые компоненты этих самолетов принадлежат Lockheed Martin и (в меньшей степени) фирме Pratt & Whitney, поставляющей двигатели для них.

Обладая такими правами, Вашингтон может в одностороннем порядке избирательно накладывать ограничения на те процедуры технического обслуживания F-35, которые осуществляются вне США. Определенные же компоненты и вовсе не обслуживаются за пределами Соединенных Штатов: проводить какие-либо работы над ними уполномочены лишь единичные организации, которые находятся в стране — инициаторе программы.

"Не нужна никакая "кнопка выключения", чтобы серьезно затруднить применение экспортных вооружений или техники [из США], — написал в соцсети Х главный редактор TWZ Тайлер Роговэй. — Можно просто взять и прекратить оказывать услуги поддержки, и они (вооружения и техника — прим. ТАСС) изживут сами себя, причем некоторые из них — очень быстро". "Чем сложнее [в технологическом плане изделие], тем быстрее [его] деградация", — добавил он.

Константин Алыш