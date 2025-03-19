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ТАСС

Bloomberg: Украина опасается, что Трамп заставит заключить мир на условиях РФ

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Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © Andrew Harnik/ Getty Images

Критики американского президента, в свою очередь, обеспокоены тем, что он "может пойти на уступки России без согласия Украины", что поставит Владимира Зеленского "в опасное положение"

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Украина и ее европейские союзники в преддверии телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа опасаются, что республиканец заставит Киев заключить мирное соглашение с РФ на условиях Москвы. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Оно полагает, что Трамп попытается склонить Киев к заключению мира на условиях, которые будут выгодны российской стороне, что "ослабит Украину и сделает ее уязвимой перед Кремлем в будущем". Критики американского президента, в свою очередь, обеспокоены тем, что глава вашингтонской администрации "может пойти на уступки России без согласия Украины", что поставит Владимира Зеленского "в опасное положение", отмечает Bloomberg.

Агентство предполагает, что лидеры РФ и США в разговоре коснутся не только перспективы перемирия на Украине, но и более широкого спектра общих интересов, в частности, торговых, а также обсудят возможную личную встречу в рамках усилий по перезагрузке отношений.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоится во вторник. Факт подготовки к звонку накануне подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле отметили, что подготовят к беседе тезисы по всем актуальным вопросам, в первую очередь по украинскому урегулированию. Трамп же заявил журналистам, что планирует уделить внимание территориальным и инфраструктурным вопросам в контексте украинского конфликта.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля - это была первая официальная беседа руководителей России и США за три года. Лидеры обсуждали украинский конфликт и отношения двух стран, договорившись продолжить контакты, включая личные встречи. 

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Путин Владимир
Трамп Дональд
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