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Северный флот успешно освоил ракетоносцы «Борей»

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Фото: Олег Кулешов / РИА Новости
Фото: Олег Кулешов / РИА Новости.

Северный флот успешно освоил новейшие ракетоносцы проекта 955А «Борей-А»

Северный флот (СФ) России успешно эксплуатирует новые многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) проектов 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М», а также освоил стратегические ракетоносцы проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А». Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

Там отметили, что подводные силы СФ — это самое мощное объединение Военно-морского флота России. В его состав входят несколько соединений АПЛ с ракетными подводными крейсерами стратегического назначения третьего и четвертого поколений.

В пресс-службе добавили, что АПЛ проекта 667 БДРМ «Дельфин», к которому относится крейсер «Новомосковск», — одни из самых надежных АПЛ, которые успешно действуют в любых широтах Мирового океана, включая Арктику.

«Им на смену приходят стратегические ракетоносцы проектов "Борей" и "Борей-А", которые Северный флот также успешно освоил. Помимо стратегических кораблей, Северный флот успешно эксплуатирует новейшие многоцелевые подводные лодки проектов "Ясень" и "Ясень-М"», — говорится в сообщении.

Ранее в марте американское издание 19FortyFive назвало подлодки «Ясень-М» самой большой угрозой для США и НАТО. Автор подчеркнул, что малошумные АПЛ несут дальнобойные ракеты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
885 Ясень
955 Борей
NATO
Арктика
СФ
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